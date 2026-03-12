Türkiye
SAĞLIK
45 dakika fazladan uyku, gençlerin sağlık ve okul başarısını etkiliyor
İsviçre'de yapılan araştırmada okulların daha geç başlamasının öğrencilerin uyku süresini artırdığı görüldü. Araştırmaya göre daha fazla uyuyan gençlerin... 12.03.2026
İsviçre’de yapılan araştırmada okulların daha geç başlamasının öğrencilerin uyku süresini artırdığı görüldü. Araştırmaya göre daha fazla uyuyan gençlerin sağlık durumunun iyileştiği ve ders başarılarının yükseldiği aktarıldı.
Ergenlik dönemindeki birçok genç gece erken uyumakta zorlanıyor. Bunun nedeninin biyolojik saat olduğu ifade edildi. Araştırmacılara göre ergenlikte vücudun iç ritmi daha geç saatlere kayıyor ve gençler geceleri daha geç saatlerde uykuya dalıyor.
Bu durum erken başlayan okul saatleriyle çakışınca öğrencilerin yeterince uyuyamadığı belirtiliyor. Haftanın ilerleyen günlerinde ise uyku eksikliğinin biriktiği ve öğrencilerin daha yorgun hale geldiği aktarılıyor.
Zürih Üniversitesi’nden çocuk sağlığı uzmanı Oskar Jenni, uzun süreli uyku eksikliğinin gençlerin sağlığını ve öğrenme kapasitesini olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

Esnek okul saatleri denendi

Araştırmada İsviçre’nin St. Gallen kantonundaki bir lisede uygulanan esnek okul saatleri sistemi incelendi. Yeni sistemde öğrencilerin güne ne zaman başlayacağı konusunda daha fazla seçenek sunulduğu belirtildi.
Öğrencilerin isterlerse 07.30’da, isterlerse 08.30’da okula başlayabildiği aktarıldı. Derslerden önce, öğle arasında ya da günün ilerleyen saatlerinde ek öğrenme modüllerine katılma imkanı verildi.
Araştırmacılar, sistem değişmeden önce ve değiştikten sonra yapılan anketlerle öğrencilerin uyku düzeni ve okul performansını karşılaştırdı.

Öğrenciler daha fazla uyudu

Araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin yüzde 95’i daha geç başlama seçeneğini tercih etti. Ortalama olarak öğrencilerin okula başlama saatinin 38 dakika geciktiği belirtildi.
Buna bağlı olarak öğrencilerin sabahları yaklaşık 40 dakika daha geç uyandığı aktarıldı. Yatma saatlerinin büyük ölçüde değişmemesi nedeniyle öğrencilerin okul günlerinde ortalama 45 dakika daha fazla uyuduğu bildirildi.
Araştırmanın başyazarı Joëlle Albrecht, öğrencilerin uykuya dalma sorunlarının azaldığını ve genel sağlık durumlarının iyileştiğini söyledi.

Uyku arttıkça başarı da yükseldi

Araştırmada dikkat çeken bir diğer sonuç ise akademik başarıdaki artış oldu. Kanton genelindeki sınav sonuçlarıyla karşılaştırıldığında öğrencilerin özellikle İngilizce ve matematik derslerinde daha iyi sonuçlar aldığı aktarıldı.
Araştırmacılar, daha uzun ve kaliteli uykunun öğrencilerin öğrenme kapasitesini ve ruh sağlığını olumlu etkileyebileceğini belirtti.
Araştırma ekibinden Reto Huber, “Derslerin daha geç başlaması öğrencilerdeki ruh sağlığı sorunlarının azaltılmasına katkı sağlayabilir” ifadelerini kullandı.
Çalışmanın sonuçlarının Journal of Adolescent Health dergisinde yayımlandığı bildirildi.
