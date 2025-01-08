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Ambulans hizmetlerinde yönetmelik değişti: Ambulanslar özel donanımlı olacak
Ambulans hizmetlerinde yönetmelik değişti: Ambulanslar özel donanımlı olacak
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni yönetmelik, ambulans işletme ve sağlık hizmeti sunumuyla ilgili önemli düzenlemeler getirdi. Buna göre yalnızca... 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T03:44+0300
2025-01-08T03:44+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
ambulans
yönetmelik
hasta
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Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte, ambulanslar ve sağlık hizmeti sunumu ile ilgili önemli değişiklikler ve tedbirler alındı.Buna göre, kamu ve özel sağlık kuruluşları dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler ambulans işletme yetkisine sahip olamayacak. Ayrıca, ambulans alımı yalnızca yetkili kurumlar tarafından yapılabilecek. Ancak, kamu kurumlarına bağış amacıyla ambulans alımları bu kısıtlamaya dahil edilmeyecek.Çağrı merkezlerinde danışan hekim bulundurulacakAmbulans servisleri, faaliyetlerine başlamadan önce uygunluk belgesi alacak ve gerekli yeterlilik belgelerini tamamlayacak. Sağlık hizmeti sunulan alanlarda, zorunlu sağlık personeli yerine stajyer öğrenci çalıştırılamayacak. Ayrıca, çağrı merkezlerinde danışman hekim bulundurulması zorunlu olacak.Ambulanslar özel donanımlı olacakAmbulanslarda, hizmet süresi boyunca aktif durumda tutulması gereken ekipmanlar arasında kamera, mobil cihaz ve araç takip sistemleri yer alacak. Özel donanımlı ambulanslar, yalnızca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurumları tarafından edinilebilecek. Ayrıca ambulansların hizmet dışı kalma süresi yılda 30 günü geçemeyecek.Hasta nakil ambulanslarının üzerinde yalnızca 'hasta nakil' ibaresi yer alacakHasta nakil ambulansları, yalnızca taşıma işlemleri için kullanılacak ve acil tıbbi müdahale gerektiren durumlarda flaşörler aktif hale getirilebilecek. Ayrıca, ambulans servisleri, sadece sağlık hizmeti ile ilgili faaliyetlerde bulunabilecek ve Hasta nakil ambulanslarının üzerinde yalnızca 'hasta nakil' ibaresi yer alacak. Ambulanslar cenaze nakli gibi başka hizmetlerde kullanılmayacak.Ambulans servislerinin isimleri içerisinde 'ambulans' kelimesi ve yabancı kelimeler bulunamayacakYönetmelikte belirtilen araçlar, afet durumları dışında cenaze naklinde kullanılmayacak ve ambulanslar yalnızca yetkili oldukları il sınırlarında hizmet verecek. Ayrıca, ambulans servisleri yanıltıcı tanıtımlar yapamayacak ve "ambulans" kelimesi ile yabancı kelimeler isimlerinde kullanılamayacak.Yönetmelik, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dışındaki kamu kurumları ve özel tüzel kişilerin sunduğu ambulans hizmetlerini kapsayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/resmi-gzatede-yayimlandi-siber-guvenlik-baskanligi-kuruldu-1092439922.html
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sağlık bakanlığı, ambulans, yönetmelik, hasta
sağlık bakanlığı, ambulans, yönetmelik, hasta

Ambulans hizmetlerinde yönetmelik değişti: Ambulanslar özel donanımlı olacak

03:44 08.01.2025
© AAAmbulans
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2025
© AA
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Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni yönetmelik, ambulans işletme ve sağlık hizmeti sunumuyla ilgili önemli düzenlemeler getirdi. Buna göre yalnızca yetkili kurumlara ambulans işletme izni verilecek ve hasta nakil ambulanslarının üzerinde yalnızca 'hasta nakil' ibaresi yer alacak.
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte, ambulanslar ve sağlık hizmeti sunumu ile ilgili önemli değişiklikler ve tedbirler alındı.
Buna göre, kamu ve özel sağlık kuruluşları dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler ambulans işletme yetkisine sahip olamayacak. Ayrıca, ambulans alımı yalnızca yetkili kurumlar tarafından yapılabilecek. Ancak, kamu kurumlarına bağış amacıyla ambulans alımları bu kısıtlamaya dahil edilmeyecek.

Çağrı merkezlerinde danışan hekim bulundurulacak

Ambulans servisleri, faaliyetlerine başlamadan önce uygunluk belgesi alacak ve gerekli yeterlilik belgelerini tamamlayacak. Sağlık hizmeti sunulan alanlarda, zorunlu sağlık personeli yerine stajyer öğrenci çalıştırılamayacak. Ayrıca, çağrı merkezlerinde danışman hekim bulundurulması zorunlu olacak.

Ambulanslar özel donanımlı olacak

Ambulanslarda, hizmet süresi boyunca aktif durumda tutulması gereken ekipmanlar arasında kamera, mobil cihaz ve araç takip sistemleri yer alacak. Özel donanımlı ambulanslar, yalnızca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurumları tarafından edinilebilecek. Ayrıca ambulansların hizmet dışı kalma süresi yılda 30 günü geçemeyecek.

Hasta nakil ambulanslarının üzerinde yalnızca 'hasta nakil' ibaresi yer alacak

Hasta nakil ambulansları, yalnızca taşıma işlemleri için kullanılacak ve acil tıbbi müdahale gerektiren durumlarda flaşörler aktif hale getirilebilecek. Ayrıca, ambulans servisleri, sadece sağlık hizmeti ile ilgili faaliyetlerde bulunabilecek ve Hasta nakil ambulanslarının üzerinde yalnızca 'hasta nakil' ibaresi yer alacak. Ambulanslar cenaze nakli gibi başka hizmetlerde kullanılmayacak.

Ambulans servislerinin isimleri içerisinde 'ambulans' kelimesi ve yabancı kelimeler bulunamayacak

Yönetmelikte belirtilen araçlar, afet durumları dışında cenaze naklinde kullanılmayacak ve ambulanslar yalnızca yetkili oldukları il sınırlarında hizmet verecek. Ayrıca, ambulans servisleri yanıltıcı tanıtımlar yapamayacak ve "ambulans" kelimesi ile yabancı kelimeler isimlerinde kullanılamayacak.
Yönetmelik, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dışındaki kamu kurumları ve özel tüzel kişilerin sunduğu ambulans hizmetlerini kapsayacak.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2025
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Resmi Gazete'de yayımlandı: Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu
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