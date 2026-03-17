Rusya’nın özel askeri harekatı devam ediyor: İki yerleşimin daha kontrolü Rus ordusunun eline geçti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Sumi Bölgesi’nde Sopıç ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Kaleniki yerleşim birimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini... 17.03.2026, Sputnik Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260317/ortadogudaki-savasin-ukraynaya-yansimalari-1-3-aya-fuze-kitligi-baslayacak-1104309807.html
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Sumi Bölgesi’nde Sopıç ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Kaleniki yerleşim birimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyon bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlığı açıklamasına göre, Rus birlikler aktif eylemleri sonucu Ukrayna’nın Sumi Bölgesi’ndeki Sopıç yerleşim biriminde kontrol sağladı.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Ukrayna arasındaki sınır boyunca güvenlik amaçlı tampon bölgesi oluşturulmasına karar verildiğini, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin şu anda bu görev üzerinde çalıştığını ifade etmişti.
Ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Kaleniki kasabasının da Ukraynalı militanlardan özgürleştirildiği kaydedildi.
Son 24 saat içinde toplam bin 240 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 11 zırhlı savaş aracı, 18 topu ile 146 savaş otomobili imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve ulaşım altyapısı tesislerinin yanı sıra, 149 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri de Ukrayna ordusuna ait 7 güdümlü uçak bombasını ve 421 uçak tipi İHA’yı engelledi.