Ortadoğu’daki savaşın Ukrayna’ya yansımaları: ‘1-3 aya füze kıtlığı başlayacak’

Ortadoğu'daki savaş nedeniyle Ukrayna’nın, önümüzdeki 1-3 ay içinde, Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan PAC-3 füzelerinde büyük kıtlıkla karşı... 17.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-17T12:39+0300

Ukrayna medyasına konuşan uzmanlar, Ortadoğu’daki gerilim nedeniyle talebin üretimi büyük ölçüde aştığı hava savunma sistemleri ve füzelerindeki küresel kıtlığı artıracağını söyledi.Uzmanlardan biri, “Kısa vadede, Patriot füzelerine ihtiyaç duyduğumuz ancak Avrupa'da veya ABD'de 30 tanesini bile bulamadığımız bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü ne Avrupa ne de ABD bu füzeler olabilir. Bu da büyük bir sorun olur” diye anlattı.Haberde, PAC-3 MSE füzelerinin küresel üretiminin yılda yaklaşık 650 adet olduğu ifade edildi. Ortadoğu'da son birkaç hafta içerisinde bu füzelerden binden fazlasının kullanılmış olabileceği belirtilirken Ukrayna’nın kış boyunca yaklaşık 117 adet PAC-3 kullandığına dikkat çekildi.Halihazırda Ukrayna’da Patriot’un balistik füzeleri önleyebilen tek hava savunma sistemi olduğu kaydedilirken Fransız-İtalyan SAMP/T sistemlerinin bu tür füzeleri önlediğine dair resmi bilgilerin bulunmadığı belirtildi.Bununla birlikte uzmanlara göre, Avrupalı ​​üreticiler birkaç yıldır hava savunma sistemlerini geliştirme çalışmalarını yapıyor. Fransa'nın bu yıl Ukrayna’ya ilk modernize edilmiş SAMP/T NG sistemlerini teslim edebileceği ve bunların “gerçek savaş koşullarında test edebileceği” ifade edildi.

