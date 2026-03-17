Rusya Temsilcisi Dmitriyev, Avrupa doğalgaz fiyat tahminini değerlendirdi: ‘Yıkıcı’
Rusya Temsilcisi Dmitriyev, Avrupa doğalgaz fiyat tahminini değerlendirdi: ‘Yıkıcı’
Rusya Özel Temsilcisi Dmitriyev, HSBC'nin Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında öngördüğü yüzde 40'lık artışı, bölgedeki sanayi ve hane halkı için "yıkıcı" olarak...
2026-03-17T11:56+0300
2026-03-17T11:57+0300
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
rusya
kirill dmitriyev
avrupa
avrupa birliği
hsbc
doğalgaz
hürmüz boğazı
körfez
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya paylaşımında, HSBC'nin Avrupa doğalgaz fiyat tahminlerini değerlendirdi.Dmitriyev, “HSBC, Avrupa'da doğalgaz fiyatlarının 2026'da ‘önceden tahmin edilenden tam yüzde 40 daha yüksek’ olacağını bildirdi. Bu, sanayi ve hane halkı için yıkıcı. Avrupa'nın Rus doğalgazından ek hacimler talep etmeye başlaması kaçınılmaz olduğundan, fiyatların önceden beklenenden en az yüzde 100 daha yüksek olacağını tahmin ediyoruz” diye yazdı.Ortadoğu'daki gerilimin tırmanmasıyla birlikte dünya genelinde enerji fiyatları da yükseldi. Gerilim bağlamında geçişlere kapatılan Hürmüz Boğazı, Körfez ülkelerinden küresel pazarlara petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikinde kilit bir güzergah olup, küresel petrol, petrol ürünleri ve LNG arzının yaklaşık yüzde 20'si bu boğazdan geçiyor.Geçtiğimiz günlerde, Brent petrol fiyatı yüzde 43 artarak varil başına 100 dolarlık psikolojik eşiğin üzerinde kalırken Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 57 oranında yükseldi.
rusya
hürmüz boğazı
körfez
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), rusya, kirill dmitriyev, avrupa, avrupa birliği, hsbc, doğalgaz, hürmüz boğazı, körfez
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), rusya, kirill dmitriyev, avrupa, avrupa birliği, hsbc, doğalgaz, hürmüz boğazı, körfez

Rusya Temsilcisi Dmitriyev, Avrupa doğalgaz fiyat tahminini değerlendirdi: ‘Yıkıcı’

11:56 17.03.2026 (güncellendi: 11:57 17.03.2026)
© Sputnik / Aleksey NikolskiyRusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2026
Rusya Özel Temsilcisi Dmitriyev, HSBC'nin Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında öngördüğü yüzde 40'lık artışı, bölgedeki sanayi ve hane halkı için “yıkıcı” olarak nitelendirdi.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya paylaşımında, HSBC'nin Avrupa doğalgaz fiyat tahminlerini değerlendirdi.
Dmitriyev, “HSBC, Avrupa'da doğalgaz fiyatlarının 2026'da ‘önceden tahmin edilenden tam yüzde 40 daha yüksek’ olacağını bildirdi. Bu, sanayi ve hane halkı için yıkıcı. Avrupa'nın Rus doğalgazından ek hacimler talep etmeye başlaması kaçınılmaz olduğundan, fiyatların önceden beklenenden en az yüzde 100 daha yüksek olacağını tahmin ediyoruz” diye yazdı.
Ortadoğu'daki gerilimin tırmanmasıyla birlikte dünya genelinde enerji fiyatları da yükseldi. Gerilim bağlamında geçişlere kapatılan Hürmüz Boğazı, Körfez ülkelerinden küresel pazarlara petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikinde kilit bir güzergah olup, küresel petrol, petrol ürünleri ve LNG arzının yaklaşık yüzde 20'si bu boğazdan geçiyor.
Geçtiğimiz günlerde, Brent petrol fiyatı yüzde 43 artarak varil başına 100 dolarlık psikolojik eşiğin üzerinde kalırken Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 57 oranında yükseldi.
