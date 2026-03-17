ABD müttefikleri Hürmüz Boğazı'ndaki koalisyona katılmak istemiyor
ABD müttefikleri Hürmüz Boğazı'ndaki koalisyona katılmak istemiyor
Sputnik Türkiye
ABD müttefiklerinin, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünü yeniden sağlamaya yönelik koalisyona katılmayı henüz kabul etmediği belirtildi. 17.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-17T10:50+0300
2026-03-17T10:50+0300
2026-03-17T10:50+0300
ABD Başkanı Donald Trump, 14 Mart Cumartesi günü yaptığı açıklamada, başta Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore, İngiltere olmak üzere diğer ülkelere, Hürmüz Boğazı'na savaş gemilerini gönderme çağrısında bulundu.Basında yer alan haberde, ABD müttefiklerinin, Trump yönetiminin hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için uluslararası koalisyona katılma yönündeki baskısına direndiği ifade edildi.Birçok ülkeden gelen tepkilerin şüphecilikten ‘kesinlikle hayır’a kadar değiştiği kaydedildi.Kaynaklardan biri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kesin bir cevap vermediğini, ancak bunun ‘ret’ anlamına geldiğini bildirdi.
hürmüz boğazı
çin
fransa
abd, donald trump, hürmüz boğazı, çin, fransa, emmanuel macron, savaş gemisi
abd, donald trump, hürmüz boğazı, çin, fransa, emmanuel macron, savaş gemisi
ABD müttefikleri Hürmüz Boğazı'ndaki koalisyona katılmak istemiyor
ABD müttefiklerinin, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünü yeniden sağlamaya yönelik koalisyona katılmayı henüz kabul etmediği belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump, 14 Mart Cumartesi günü yaptığı açıklamada, başta Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore, İngiltere olmak üzere diğer ülkelere, Hürmüz Boğazı'na savaş gemilerini gönderme çağrısında bulundu.
Basında yer alan haberde, ABD müttefiklerinin, Trump yönetiminin hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için uluslararası koalisyona katılma yönündeki baskısına direndiği ifade edildi.
Birçok ülkeden gelen tepkilerin şüphecilikten ‘kesinlikle hayır’a kadar değiştiği kaydedildi.
Kaynaklardan biri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kesin bir cevap vermediğini, ancak bunun ‘ret’ anlamına geldiğini bildirdi.