Potanın Perileri Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Japonya'nın Arjantin'i mağlup etmesiyle finallere katılmayı garantiledi. 17.03.2026, Sputnik Türkiye

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Japonya, Arjantin'i mağlup etti. Bu sonucun ardından A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın turnuvaya katılması kesinleşti.İstanbul'un ev sahipliği yaptığı C Grubu'nda beşinci ve son maçlar başladı.Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan günün ilk müsabakasında Japonya, Arjantin'i 83-39 mağlup etti.Bu sonuçla grupta iki galibiyeti bulunan Türkiye'nin ilk 4'te yer alması kesinleşti. Ay-yıldızlılar, 4-13 Eylül'de Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.Milli takım, gruptaki 5. ve son maçında saat 20.30'da Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

