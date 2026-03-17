Potanın Perileri Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Japonya'nın Arjantin'i mağlup etmesiyle finallere katılmayı garantiledi. 17.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-17T16:48+0300
türkiye a milli kadın basketbol takımı
2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Japonya, Arjantin'i mağlup etti. Bu sonucun ardından A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın turnuvaya katılması kesinleşti.İstanbul'un ev sahipliği yaptığı C Grubu'nda beşinci ve son maçlar başladı.Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan günün ilk müsabakasında Japonya, Arjantin'i 83-39 mağlup etti.Bu sonuçla grupta iki galibiyeti bulunan Türkiye'nin ilk 4'te yer alması kesinleşti. Ay-yıldızlılar, 4-13 Eylül'de Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.Milli takım, gruptaki 5. ve son maçında saat 20.30'da Macaristan ile karşı karşıya gelecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/a-milli-erkek-basketbol-takimi-basantrenoru-ergin-atamanin-aci-gunu--1103387189.html
uluslararası basketbol federasyonu (fiba), dünya kupası, türkiye a milli kadın basketbol takımı
16:45 17.03.2026 (güncellendi: 16:48 17.03.2026)
