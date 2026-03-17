Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260317/ortadogudaki-savas-yari-iletken-piyasasini-etkileyebilir-1104313848.html
Ortadoğu'daki savaş yarı iletken piyasasını etkileyebilir
Ortadoğu'daki savaş yarı iletken piyasasını etkileyebilir
Sputnik Türkiye
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Ortadoğu'da uzun sürecek bir savaşın, helyum kıtlığı nedeniyle yarı iletken piyasasını olumsuz...
2026-03-17T14:43+0300
2026-03-17T14:42+0300
ekonomi̇
doğalgaz
helyum gazı
yarı iletken
katar
ortadoğu
fitch
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099789669_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_cf9ee460f233f818f6bf08f355019c9e.jpg
Fitch’in yaptığı yazılı açıklamada, Katar'daki doğalgaz üretimindeki aksamaların, yarı iletken üretimi ve tıbbi görüntüleme alanlarında kullanılan helyumda kıtlığa yol açabileceği kaydedildi.Açıklamada, korkudan kaynaklanan önleyici alımların kıtlığı daha da kötüleştirdiği belirtilirken, “Helyum, doğalgaz üretimi ve sıvılaştırılması sırasında elde edildiğinden, doğalgaz üretimindeki herhangi bir aksama hızla paniğe yol açabilir ve alıcıları spot piyasaya itebilir” ifadesi kullanıldı.Katar’ın gaz üretimini yeniden başlatması durumunda bile helyum kıtlığının hızla giderilemeyebileceğini belirten Fitch uzmanları, bu durumda en savunmasız durumdaki ülkenin Güney Kore olacağı tahminde bulundu. Geçen yıl Güney Kore'nin helyum ithalatının yüzde 64.7'si Katar'dan gelmişti.Ajans, “Tayvan da benzer risklerle karşı karşıya, zira helyum ihtiyacının büyük kısmını Katar'dan karşılıyor. Kısa vadede alternatif tedarik kaynakları bulmak zor olacak” diye belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260317/kremlin-ukrayna-rus-bolgelerine-saldirarak-barisa-direnmeye-devam-ediyor-1104312259.html
katar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099789669_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_4d61335a0de3dec7f66466b919342cb3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
doğalgaz, helyum gazı, yarı iletken, katar, ortadoğu, fitch
doğalgaz, helyum gazı, yarı iletken, katar, ortadoğu, fitch

Ortadoğu'daki savaş yarı iletken piyasasını etkileyebilir

14:43 17.03.2026
© AADoğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2026
© AA
Abone ol
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Ortadoğu'da uzun sürecek bir savaşın, helyum kıtlığı nedeniyle yarı iletken piyasasını olumsuz etkileyebileceği yönünde uyarıda bulundu.
Fitch’in yaptığı yazılı açıklamada, Katar'daki doğalgaz üretimindeki aksamaların, yarı iletken üretimi ve tıbbi görüntüleme alanlarında kullanılan helyumda kıtlığa yol açabileceği kaydedildi.
Açıklamada, korkudan kaynaklanan önleyici alımların kıtlığı daha da kötüleştirdiği belirtilirken, “Helyum, doğalgaz üretimi ve sıvılaştırılması sırasında elde edildiğinden, doğalgaz üretimindeki herhangi bir aksama hızla paniğe yol açabilir ve alıcıları spot piyasaya itebilir” ifadesi kullanıldı.
Katar’ın gaz üretimini yeniden başlatması durumunda bile helyum kıtlığının hızla giderilemeyebileceğini belirten Fitch uzmanları, bu durumda en savunmasız durumdaki ülkenin Güney Kore olacağı tahminde bulundu. Geçen yıl Güney Kore'nin helyum ithalatının yüzde 64.7'si Katar'dan gelmişti.
Ajans, “Tayvan da benzer risklerle karşı karşıya, zira helyum ihtiyacının büyük kısmını Katar'dan karşılıyor. Kısa vadede alternatif tedarik kaynakları bulmak zor olacak” diye belirtti.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2026
DÜNYA
13:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала