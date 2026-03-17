Ortadoğu'daki savaş yarı iletken piyasasını etkileyebilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Ortadoğu'da uzun sürecek bir savaşın, helyum kıtlığı nedeniyle yarı iletken piyasasını olumsuz... 17.03.2026, Sputnik Türkiye

Fitch’in yaptığı yazılı açıklamada, Katar'daki doğalgaz üretimindeki aksamaların, yarı iletken üretimi ve tıbbi görüntüleme alanlarında kullanılan helyumda kıtlığa yol açabileceği kaydedildi.Açıklamada, korkudan kaynaklanan önleyici alımların kıtlığı daha da kötüleştirdiği belirtilirken, “Helyum, doğalgaz üretimi ve sıvılaştırılması sırasında elde edildiğinden, doğalgaz üretimindeki herhangi bir aksama hızla paniğe yol açabilir ve alıcıları spot piyasaya itebilir” ifadesi kullanıldı.Katar’ın gaz üretimini yeniden başlatması durumunda bile helyum kıtlığının hızla giderilemeyebileceğini belirten Fitch uzmanları, bu durumda en savunmasız durumdaki ülkenin Güney Kore olacağı tahminde bulundu. Geçen yıl Güney Kore'nin helyum ithalatının yüzde 64.7'si Katar'dan gelmişti.Ajans, “Tayvan da benzer risklerle karşı karşıya, zira helyum ihtiyacının büyük kısmını Katar'dan karşılıyor. Kısa vadede alternatif tedarik kaynakları bulmak zor olacak” diye belirtti.

doğalgaz, helyum gazı, yarı iletken, katar, ortadoğu, fitch