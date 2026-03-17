https://anlatilaninotesi.com.tr/20260317/ortadogudaki-savas-yari-iletken-piyasasini-etkileyebilir-1104313848.html
Ortadoğu'daki savaş yarı iletken piyasasını etkileyebilir
Sputnik Türkiye
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Ortadoğu'da uzun sürecek bir savaşın, helyum kıtlığı nedeniyle yarı iletken piyasasını olumsuz... 17.03.2026, Sputnik Türkiye
ekonomi̇
doğalgaz
helyum gazı
yarı iletken
katar
ortadoğu
fitch
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099789669_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_cf9ee460f233f818f6bf08f355019c9e.jpg
katar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099789669_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_4d61335a0de3dec7f66466b919342cb3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Ortadoğu'da uzun sürecek bir savaşın, helyum kıtlığı nedeniyle yarı iletken piyasasını olumsuz etkileyebileceği yönünde uyarıda bulundu.
Fitch’in yaptığı yazılı açıklamada, Katar'daki doğalgaz üretimindeki aksamaların, yarı iletken üretimi ve tıbbi görüntüleme alanlarında kullanılan helyumda kıtlığa yol açabileceği kaydedildi.
Açıklamada, korkudan kaynaklanan önleyici alımların kıtlığı daha da kötüleştirdiği belirtilirken, “Helyum, doğalgaz üretimi ve sıvılaştırılması sırasında elde edildiğinden, doğalgaz üretimindeki herhangi bir aksama hızla paniğe yol açabilir ve alıcıları spot piyasaya itebilir” ifadesi kullanıldı.
Katar’ın gaz üretimini yeniden başlatması durumunda bile helyum kıtlığının hızla giderilemeyebileceğini belirten Fitch uzmanları, bu durumda en savunmasız durumdaki ülkenin Güney Kore olacağı tahminde bulundu. Geçen yıl Güney Kore'nin helyum ithalatının yüzde 64.7'si Katar'dan gelmişti.
Ajans, “Tayvan da benzer risklerle karşı karşıya, zira helyum ihtiyacının büyük kısmını Katar'dan karşılıyor. Kısa vadede alternatif tedarik kaynakları bulmak zor olacak” diye belirtti.