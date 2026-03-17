Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260317/kremlin-ukrayna-rus-bolgelerine-saldirarak-barisa-direnmeye-devam-ediyor-1104312259.html
Kremlin: Ukrayna, Rus bölgelerine saldırarak barışa direnmeye devam ediyor
Kremlin: Ukrayna, Rus bölgelerine saldırarak barışa direnmeye devam ediyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun Rusya bölgelerine yönelik İHA saldırılarını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, Kiev rejiminin barış sürecine yol açmak yerine, sonuç... 17.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-17T13:39+0300
2026-03-17T13:39+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
ukrayna
rus silahlı kuvvetleri
özel askeri harekat
küba
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097365747_0:0:1177:662_1920x0_80_0_0_bbd9ae7b120f98a4476d98e36f670102.png
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Rus Silahlı Kuvvetleri’nin özel askeri harekat kapsamında belirlenen görevleri yerine getirmeye ve Rusya bölgelerinin güvenliğini sağlamaya devam ettiğini kaydeden Peskov, “Kiev rejimi, gerekli sorumlu kararı alıp barış sürecinin yolunu açmak yerine nafile direnişini sürdürüyor” ifadesini kullandı.Kiev’in birçok eylemlerine mantıklı açıklama getirmenin mümkün olmadığını söyleyen Rus yetkili, Moskova’nın Ukrayna barış sürecine açık olduğunu ve bir sonraki müzakere turunu beklediğini kaydetti.Peskov, Ukrayna müzakerelerinde yeni turun yeri ve zamanının henüz belli olmadığını, ancak bunun yakında mümkün olacağını ekledi.Peskov’un yaptığı açıklamalardan diğer maddeler:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260317/rusyanin-ozel-askeri-harekati-devam-ediyor-iki-yerlesimin-daha-kontrolu-rus-ordusunun-eline-gecti-1104310384.html
rusya
ukrayna
küba
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097365747_153:0:1146:745_1920x0_80_0_0_cd03dd23c5e87e78c203aff4d9b874b7.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, rus silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, küba, abd
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, rus silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, küba, abd

Kremlin: Ukrayna, Rus bölgelerine saldırarak barışa direnmeye devam ediyor

13:39 17.03.2026
© Sputnik / POOLDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2026
© Sputnik / POOL
Abone ol
Ukrayna ordusunun Rusya bölgelerine yönelik İHA saldırılarını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, Kiev rejiminin barış sürecine yol açmak yerine, sonuç vermeyen direnişini sürdürdüğünü söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Rus Silahlı Kuvvetleri’nin özel askeri harekat kapsamında belirlenen görevleri yerine getirmeye ve Rusya bölgelerinin güvenliğini sağlamaya devam ettiğini kaydeden Peskov, “Kiev rejimi, gerekli sorumlu kararı alıp barış sürecinin yolunu açmak yerine nafile direnişini sürdürüyor” ifadesini kullandı.
Kiev’in birçok eylemlerine mantıklı açıklama getirmenin mümkün olmadığını söyleyen Rus yetkili, Moskova’nın Ukrayna barış sürecine açık olduğunu ve bir sonraki müzakere turunu beklediğini kaydetti.
Peskov, Ukrayna müzakerelerinde yeni turun yeri ve zamanının henüz belli olmadığını, ancak bunun yakında mümkün olacağını ekledi.
Peskov’un yaptığı açıklamalardan diğer maddeler:
Küba yönetimiyle uzman ve çalışma düzeylerinde temaslar sürüyor;
Küba, ABD'nin uyguladığı ağır ambargo altında ekonomik zorluklarla karşı karşıya olan bağımsız bir ülke;
Rusya, Küba'ya mümkün olan her türlü yardımı sağlamaya hazır.
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya’nın özel askeri harekatı devam ediyor: İki yerleşimin daha kontrolü Rus ordusunun eline geçti
12:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала