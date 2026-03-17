Kremlin: Ukrayna, Rus bölgelerine saldırarak barışa direnmeye devam ediyor

Ukrayna ordusunun Rusya bölgelerine yönelik İHA saldırılarını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, Kiev rejiminin barış sürecine yol açmak yerine, sonuç...

2026-03-17T13:39+0300

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Rus Silahlı Kuvvetleri’nin özel askeri harekat kapsamında belirlenen görevleri yerine getirmeye ve Rusya bölgelerinin güvenliğini sağlamaya devam ettiğini kaydeden Peskov, “Kiev rejimi, gerekli sorumlu kararı alıp barış sürecinin yolunu açmak yerine nafile direnişini sürdürüyor” ifadesini kullandı.Kiev’in birçok eylemlerine mantıklı açıklama getirmenin mümkün olmadığını söyleyen Rus yetkili, Moskova’nın Ukrayna barış sürecine açık olduğunu ve bir sonraki müzakere turunu beklediğini kaydetti.Peskov, Ukrayna müzakerelerinde yeni turun yeri ve zamanının henüz belli olmadığını, ancak bunun yakında mümkün olacağını ekledi.Peskov’un yaptığı açıklamalardan diğer maddeler:

