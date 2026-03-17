https://anlatilaninotesi.com.tr/20260317/nijeryada-saldiri-23-kisi-hayatini-kaybetti-100den-fazla-yarali-1104310916.html
Nijerya’da saldırı: 23 kişi hayatını kaybetti, 100’den fazla yaralı
Sputnik Türkiye
Nijerya'nın Maiduguri kentinde düzenlenen intihar saldırılarında en az 23 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. Yetkililer, saldırıların...
dünya
boko haram
işi̇d
işi̇d'in batı afrika eyaleti (iswap)
batı afrika
maiduguri
nijerya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/08/1101623100_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_16e8cb89ba5307437beeb36e753bd3b3.jpg
Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Maiduguri kentinde, şüpheli intihar bombacıları tarafından düzenlenen çok sayıda patlama büyük yıkıma yol açtı.Polis açıklamasında, saldırılarda en az 23 kişinin öldüğü, 108 kişinin yaralandığı bildirildi. Çok sayıda yaralının hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.Patlamaların pazartesi akşamı meydana geldiği, olaylardan önce de bir askeri noktaya saldırı düzenlendiği belirtildi. Yetkililer, son saldırıların kentteki görece sakin dönemi sona erdirdiğini ifade etti.Saldırılar yeniden tırmanıyorBölgede faaliyet gösteren Boko Haram ve IŞİD Batı Afrika kolu (ISWAP) gibi örgütlerin son dönemde saldırılarını artırdığı aktarıldı.Uzun yıllardır süren çatışmalarda 40 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 2 milyon kişinin yerinden edildiği belirtildi.Kentteki hastanelerde çok sayıda yaralının tedavi altına alındığı, saldırıların ardından sokaklarda da can kayıplarının görüldüğü bildirildi.Şehirde güvenlik önlemleri artırıldıPolis, saldırıların ardından etkilenen bölgelerde kontrolün yeniden sağlandığını açıkladı.Açıklamada, güvenlik güçlerinin Maiduguri ve çevresindeki varlığının artırıldığı, yeni saldırı ihtimaline karşı denetim ve gözetimin sıkılaştırıldığı ifade edildi.Yetkililer, kentte normalleşmenin yeniden sağlanmaya çalışıldığını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/nijeryada-camiye-silahli-saldiri-ibadet-edenler-hedef-alindi-1103840696.html
batı afrika
maiduguri
nijerya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/08/1101623100_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8c168a9e46b142c9dc87340561cdb86.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
boko haram, işi̇d, işi̇d'in batı afrika eyaleti (iswap), batı afrika, maiduguri, nijerya
