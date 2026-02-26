https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/nijeryada-camiye-silahli-saldiri-ibadet-edenler-hedef-alindi-1103840696.html

Nijerya’da camiye silahlı saldırı: İbadet edenler hedef alındı

Nijerya’nın Kebbi eyaletinde bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yetkililer saldırının bir... 26.02.2026, Sputnik Türkiye

dünya

nijerya

saldırı

can kaybı

cami

namaz

Nijerya’nın kuzeybatısındaki Kebbi eyaletinde, akşam namazı sırasında bir camiye silahlı saldırı düzenlendiği aktarıldı. Olayda en az 5 ibadet eden kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.Saldırının, Lakurawa örgütü üyeleri tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.Misilleme iddiasıEyalet polis sözcüsü Bashir Usman, saldırının, orduya yönelik başarısız bir pusu girişiminin ardından düzenlenen bir misilleme olduğunu söyledi.Usman’ın, “Saldırı, Lakurawa unsurlarının başarısız bir askeri pusu sonrası gerçekleştirdiği bir eylemdir” dediği aktarıldı.Saldırının, Dadin Kowa köyünde, ibadet sırasında gerçekleştiği belirtildi.Ölü sayısına ilişkin farklı verilerDevlet haber ajansına göre saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti.Ancak güvenlik raporlarına dayandırılan başka bir bilgiye göre ölü sayısının 10’a kadar çıkabileceği bildirildi.Yetkililer, olayın bölgedeki güvenlik durumunu daha da hassas hale getirdiğini belirtti.Artan güvenlik tehdidiLakurawa grubunun son yıllarda bölgede ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturduğu kaydedildi.Grubun kırsal alanlara yönelik saldırılar düzenlediği, hayvan sürülerini yağmaladığı ve bazı bölgelerde fiili kontrol sağlamaya çalıştığı ifade edildi.Olayın ardından güvenlik güçlerinin bölgede önlemleri artırdığı bildirildi.

