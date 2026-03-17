https://anlatilaninotesi.com.tr/20260317/netanyahudan-mike-huckabeeye-evet-yasiyorum-1104324912.html
Netanyahu’dan Mike Huckabee’ye: 'Evet, yaşıyorum'
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'yle paylaştığı yeni videoda, hayatta olduğunu belirtti.
2026-03-17T21:49+0300
dünya
mike huckabee
abd
i̇srail
i̇srail başbakanlık ofisi
i̇ran
i̇ran cumhurbaşkanlığı
i̇ran nükleer programı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/11/1104324649_0:20:603:360_1920x0_80_0_0_e5a07a15af7f9d7f34a2106085894e41.jpg
Binyamin Netanyahu, ölümüyle ilgili komplo teorilerini ABD Büyükelçisi Mike Huckabee'yle yayımladığı yeni bir videoda yalanladı.Videoda Huckabee, “Başkan Donald Trump, senin iyi olduğunu görmek için gelmemi istedi” diyerek gülüyor. Netanyahu ise, “Evet Mike, yaşıyorum” yanıtını verdi.Huckabee, Trump’ın kontrol etmek istediğini ekleyerek, “Çünkü siz çok iyi anlaşıyorsunuz” dedi. Netanyahu da sosyal medyada yayılan ve son videoların yapay zekayla üretildiğini iddia eden söylentilere atıfta bulunarak, “İki elimde beşer parmakla tokalaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/11/1104324649_0:0:603:452_1920x0_80_0_0_4d7e9b5506ce9407fe5477f5dde94845.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
