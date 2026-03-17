Netanyahu’dan Mike Huckabee’ye: 'Evet, yaşıyorum'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'yle paylaştığı yeni videoda, hayatta olduğunu belirtti. 17.03.2026, Sputnik Türkiye

Binyamin Netanyahu, ölümüyle ilgili komplo teorilerini ABD Büyükelçisi Mike Huckabee'yle yayımladığı yeni bir videoda yalanladı.Videoda Huckabee, “Başkan Donald Trump, senin iyi olduğunu görmek için gelmemi istedi” diyerek gülüyor. Netanyahu ise, “Evet Mike, yaşıyorum” yanıtını verdi.Huckabee, Trump’ın kontrol etmek istediğini ekleyerek, “Çünkü siz çok iyi anlaşıyorsunuz” dedi. Netanyahu da sosyal medyada yayılan ve son videoların yapay zekayla üretildiğini iddia eden söylentilere atıfta bulunarak, “İki elimde beşer parmakla tokalaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

