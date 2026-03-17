Türkiye
SON DAKİKA | Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel görevden uzaklaştırıldı
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260317/netanyahudan-mike-huckabeeye-evet-yasiyorum-1104324912.html
Netanyahu’dan Mike Huckabee’ye: 'Evet, yaşıyorum'
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'yle paylaştığı yeni videoda, hayatta olduğunu belirtti.
dünya
mike huckabee
abd
i̇srail
i̇srail başbakanlık ofisi
i̇ran
i̇ran cumhurbaşkanlığı
i̇ran nükleer programı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/11/1104324649_0:20:603:360_1920x0_80_0_0_e5a07a15af7f9d7f34a2106085894e41.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/11/1104324649_0:0:603:452_1920x0_80_0_0_4d7e9b5506ce9407fe5477f5dde94845.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
21:49 17.03.2026
© Fotoğraf : Binyamin Netanyahu XBinyamin Netanyahu
Binyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2026
© Fotoğraf : Binyamin Netanyahu X
Abone ol
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'yle paylaştığı yeni videoda, hayatta olduğunu belirtti.
Binyamin Netanyahu, ölümüyle ilgili komplo teorilerini ABD Büyükelçisi Mike Huckabee'yle yayımladığı yeni bir videoda yalanladı.
Videoda Huckabee, “Başkan Donald Trump, senin iyi olduğunu görmek için gelmemi istedi” diyerek gülüyor. Netanyahu ise, “Evet Mike, yaşıyorum” yanıtını verdi.
Huckabee, Trump’ın kontrol etmek istediğini ekleyerek, “Çünkü siz çok iyi anlaşıyorsunuz” dedi.
Netanyahu da sosyal medyada yayılan ve son videoların yapay zekayla üretildiğini iddia eden söylentilere atıfta bulunarak, “İki elimde beşer parmakla tokalaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2026
DÜNYA
Netanyahu: Laricani’yi ve Besic komutanı öldürdük, rejimi zayıflatıyoruz, ayaklanın
16:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала