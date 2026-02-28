Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/nasanin-artemis-iii-programi-iptal-insanli-ay-inisi-hedefleri-yeniden-gozden-gecirilmeli-1103882258.html
NASA'nın 'Artemis III' programı iptal: 'İnsanlı Ay inişi hedefleri yeniden gözden geçirilmeli'
NASA'nın 'Artemis III' programı iptal: 'İnsanlı Ay inişi hedefleri yeniden gözden geçirilmeli'
Sputnik Türkiye
NASA, Ay’a insan indirme programı Artemis III’ü iptal ettiğini duyurdu. Duyuruya göre insanlı Ay inişi hedeflerinin tekrar gözden geçirilmesi gerektiği... 28.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-28T01:08+0300
2026-02-28T01:08+0300
yaşam
nasa
jared isaacman
ay
dünya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/11/1088141210_0:134:2562:1575_1920x0_80_0_0_3683c41fad967125faf3133834d50365.jpg
NASA yaptığı açıklamada, teknik aksaklıklar ve çok kısa sürede çok fazla hedefe ulaşmaya çalıştığı yönündeki eleştirilerle gündeme gelen Ay’a insan indirme programı Artemis III’te kapsamlı değişikliklere gittiğini duyurdu.Stratejideki değişiklik, kısa süre önce göreve başlayan NASA Yöneticisi Jared Isaacman tarafından açıklandı. Isaacman, 2028’de yarım yüzyıldan uzun bir aranın ardından ilk kez insanları Ay yüzeyine gönderme hedefi öncesinde en az bir ilave Ay uçuşu gerçekleştirileceğini bildirdi.Risk seviyesi yüksek raporu yayımlandıYeni ve daha kademeli yaklaşımın, NASA ekiplerine uçuş testleri yapma ve kritik teknolojileri geliştirme imkaanı sağlayacağı belirtildi. Bu kapsamda, bu yıl astronotları Ay çevresinde iniş yapmadan uçurmayı hedefleyen Artemis II görevinin fırlatma tarihi de en erken 1 Nisan’a ertelenmişti.Revize edilen yol haritası, ajansın son dönemde yaşadığı gecikmeler ve teknik sorunların gölgesinde geldi. Bu hafta başında, uzay güvenliğini denetleyen bağımsız Aerospace Safety Advisory Panel, mevcut planların risk seviyesinin yüksek olduğuna işaret eden bir rapor yayımladı.'İnsanlı ay inişi hedefleri yeniden gözden geçirilmeli'Kurul, Aralık 1972’deki son Apollo 17 görevinden bu yana gerçekleştirilecek ilk insanlı Ay inişi olarak planlanan Artemis III için hedeflerin yeniden gözden geçirilmesini tavsiye etti. Isaacman, yeni plana göre nihai Ay inişinin büyük teknolojik sıçramalar yerine aşamalı ilerlemeyle gerçekleştirileceğini belirtti.Yeniden düzenlenen programın ilk adımı, gecikmeler yaşayan Artemis II görevinin fırlatılması olacak. Roket, bu hafta başında Florida’daki Kennedy Space Center’daki hangarına geri gönderildi. Mühendislerin, roketin üst kademesindeki helyum akışında tıkanıklık tespit ettiği bildirildi.Daha önce de ajans, Space Launch System roketinde hidrojen sızıntısı tespit edilmesi üzerine fırlatmayı ertelemişti.Artemis III görevi artık doğrudan Ay’a inişi hedeflemeyecekRevize edilen plana göre Artemis III görevi artık doğrudan Ay’a inişi hedeflemeyecek. Bunun yerine, temel teknolojilerin test edilmesi amacıyla 2027 ortasında alçak Dünya yörüngesine fırlatılması öngörülüyor.Planın başarıyla ilerlemesi halinde, Artemis IV görevinin 2028’de Ay’a iniş gerçekleştirmesi hedefleniyor. Nihai amaç, astronotları Ay’ın güney kutbu yakınlarına indirmek. Ajans yetkilileri, ikinci bir iniş görevi olan Artemis V’in de 2028’de gerçekleştirilebileceğini ve sonrasında her yıl bir Ay iniş denemesi yapılmasının planlandığını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260222/nasa-aya-donus-programini-roket-sistemindeki-aksaklik-nedeniyle-yine-erteledi-1103700572.html
ay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/11/1088141210_143:0:2420:1708_1920x0_80_0_0_d1c6d0f5615ddc29b9fd4a4e54e36637.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
nasa, jared isaacman, ay, dünya
nasa, jared isaacman, ay, dünya

NASA'nın 'Artemis III' programı iptal: 'İnsanlı Ay inişi hedefleri yeniden gözden geçirilmeli'

01:08 28.02.2026
© AA / İsa TerliSüper ay
Süper ay - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2026
© AA / İsa Terli
Abone ol
NASA, Ay’a insan indirme programı Artemis III’ü iptal ettiğini duyurdu. Duyuruya göre insanlı Ay inişi hedeflerinin tekrar gözden geçirilmesi gerektiği bildirildi. Yeni plana göre ise, Artemis III, 2027 ortasında alçak Dünya yörüngesine fırlatılacak.
NASA yaptığı açıklamada, teknik aksaklıklar ve çok kısa sürede çok fazla hedefe ulaşmaya çalıştığı yönündeki eleştirilerle gündeme gelen Ay’a insan indirme programı Artemis III’te kapsamlı değişikliklere gittiğini duyurdu.
Stratejideki değişiklik, kısa süre önce göreve başlayan NASA Yöneticisi Jared Isaacman tarafından açıklandı. Isaacman, 2028’de yarım yüzyıldan uzun bir aranın ardından ilk kez insanları Ay yüzeyine gönderme hedefi öncesinde en az bir ilave Ay uçuşu gerçekleştirileceğini bildirdi.

Risk seviyesi yüksek raporu yayımlandı

Yeni ve daha kademeli yaklaşımın, NASA ekiplerine uçuş testleri yapma ve kritik teknolojileri geliştirme imkaanı sağlayacağı belirtildi. Bu kapsamda, bu yıl astronotları Ay çevresinde iniş yapmadan uçurmayı hedefleyen Artemis II görevinin fırlatma tarihi de en erken 1 Nisan’a ertelenmişti.
Revize edilen yol haritası, ajansın son dönemde yaşadığı gecikmeler ve teknik sorunların gölgesinde geldi. Bu hafta başında, uzay güvenliğini denetleyen bağımsız Aerospace Safety Advisory Panel, mevcut planların risk seviyesinin yüksek olduğuna işaret eden bir rapor yayımladı.

'İnsanlı ay inişi hedefleri yeniden gözden geçirilmeli'

Kurul, Aralık 1972’deki son Apollo 17 görevinden bu yana gerçekleştirilecek ilk insanlı Ay inişi olarak planlanan Artemis III için hedeflerin yeniden gözden geçirilmesini tavsiye etti. Isaacman, yeni plana göre nihai Ay inişinin büyük teknolojik sıçramalar yerine aşamalı ilerlemeyle gerçekleştirileceğini belirtti.
Yeniden düzenlenen programın ilk adımı, gecikmeler yaşayan Artemis II görevinin fırlatılması olacak. Roket, bu hafta başında Florida’daki Kennedy Space Center’daki hangarına geri gönderildi. Mühendislerin, roketin üst kademesindeki helyum akışında tıkanıklık tespit ettiği bildirildi.
Daha önce de ajans, Space Launch System roketinde hidrojen sızıntısı tespit edilmesi üzerine fırlatmayı ertelemişti.

Artemis III görevi artık doğrudan Ay’a inişi hedeflemeyecek

Revize edilen plana göre Artemis III görevi artık doğrudan Ay’a inişi hedeflemeyecek. Bunun yerine, temel teknolojilerin test edilmesi amacıyla 2027 ortasında alçak Dünya yörüngesine fırlatılması öngörülüyor.
Planın başarıyla ilerlemesi halinde, Artemis IV görevinin 2028’de Ay’a iniş gerçekleştirmesi hedefleniyor. Nihai amaç, astronotları Ay’ın güney kutbu yakınlarına indirmek. Ajans yetkilileri, ikinci bir iniş görevi olan Artemis V’in de 2028’de gerçekleştirilebileceğini ve sonrasında her yıl bir Ay iniş denemesi yapılmasının planlandığını bildirdi.
Ay - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2026
YAŞAM
NASA, Ay'a dönüş programını roket sistemindeki aksaklık nedeniyle yine erteledi
22 Şubat, 14:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала