https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/nasanin-artemis-iii-programi-iptal-insanli-ay-inisi-hedefleri-yeniden-gozden-gecirilmeli-1103882258.html

NASA'nın 'Artemis III' programı iptal: 'İnsanlı Ay inişi hedefleri yeniden gözden geçirilmeli'

NASA'nın 'Artemis III' programı iptal: 'İnsanlı Ay inişi hedefleri yeniden gözden geçirilmeli'

Sputnik Türkiye

NASA, Ay’a insan indirme programı Artemis III’ü iptal ettiğini duyurdu. Duyuruya göre insanlı Ay inişi hedeflerinin tekrar gözden geçirilmesi gerektiği... 28.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-28T01:08+0300

2026-02-28T01:08+0300

2026-02-28T01:08+0300

yaşam

nasa

jared isaacman

ay

dünya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/11/1088141210_0:134:2562:1575_1920x0_80_0_0_3683c41fad967125faf3133834d50365.jpg

NASA yaptığı açıklamada, teknik aksaklıklar ve çok kısa sürede çok fazla hedefe ulaşmaya çalıştığı yönündeki eleştirilerle gündeme gelen Ay’a insan indirme programı Artemis III’te kapsamlı değişikliklere gittiğini duyurdu.Stratejideki değişiklik, kısa süre önce göreve başlayan NASA Yöneticisi Jared Isaacman tarafından açıklandı. Isaacman, 2028’de yarım yüzyıldan uzun bir aranın ardından ilk kez insanları Ay yüzeyine gönderme hedefi öncesinde en az bir ilave Ay uçuşu gerçekleştirileceğini bildirdi.Risk seviyesi yüksek raporu yayımlandıYeni ve daha kademeli yaklaşımın, NASA ekiplerine uçuş testleri yapma ve kritik teknolojileri geliştirme imkaanı sağlayacağı belirtildi. Bu kapsamda, bu yıl astronotları Ay çevresinde iniş yapmadan uçurmayı hedefleyen Artemis II görevinin fırlatma tarihi de en erken 1 Nisan’a ertelenmişti.Revize edilen yol haritası, ajansın son dönemde yaşadığı gecikmeler ve teknik sorunların gölgesinde geldi. Bu hafta başında, uzay güvenliğini denetleyen bağımsız Aerospace Safety Advisory Panel, mevcut planların risk seviyesinin yüksek olduğuna işaret eden bir rapor yayımladı.'İnsanlı ay inişi hedefleri yeniden gözden geçirilmeli'Kurul, Aralık 1972’deki son Apollo 17 görevinden bu yana gerçekleştirilecek ilk insanlı Ay inişi olarak planlanan Artemis III için hedeflerin yeniden gözden geçirilmesini tavsiye etti. Isaacman, yeni plana göre nihai Ay inişinin büyük teknolojik sıçramalar yerine aşamalı ilerlemeyle gerçekleştirileceğini belirtti.Yeniden düzenlenen programın ilk adımı, gecikmeler yaşayan Artemis II görevinin fırlatılması olacak. Roket, bu hafta başında Florida’daki Kennedy Space Center’daki hangarına geri gönderildi. Mühendislerin, roketin üst kademesindeki helyum akışında tıkanıklık tespit ettiği bildirildi.Daha önce de ajans, Space Launch System roketinde hidrojen sızıntısı tespit edilmesi üzerine fırlatmayı ertelemişti.Artemis III görevi artık doğrudan Ay’a inişi hedeflemeyecekRevize edilen plana göre Artemis III görevi artık doğrudan Ay’a inişi hedeflemeyecek. Bunun yerine, temel teknolojilerin test edilmesi amacıyla 2027 ortasında alçak Dünya yörüngesine fırlatılması öngörülüyor.Planın başarıyla ilerlemesi halinde, Artemis IV görevinin 2028’de Ay’a iniş gerçekleştirmesi hedefleniyor. Nihai amaç, astronotları Ay’ın güney kutbu yakınlarına indirmek. Ajans yetkilileri, ikinci bir iniş görevi olan Artemis V’in de 2028’de gerçekleştirilebileceğini ve sonrasında her yıl bir Ay iniş denemesi yapılmasının planlandığını bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260222/nasa-aya-donus-programini-roket-sistemindeki-aksaklik-nedeniyle-yine-erteledi-1103700572.html

ay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nasa, jared isaacman, ay, dünya