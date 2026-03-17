Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260317/minibus-hatti-bedelleri-18-milyon-lirayi-buldu-taksi-plakalarini-solladi-1104308638.html
Minibüs hattı bedelleri 18 milyon lirayı buldu: Taksi plakalarını solladı
Sputnik Türkiye
Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde hizmet veren minibüs hatları için milyonlarca lira isteniyor. İstanbul'da hat fiyatları 18 milyona ulaştı. 17.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-17T12:13+0300
2026-03-17T12:13+0300
ekonomi̇
minibüs
sarı taksi plakası
minibüs hat ücreti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/1b/1063887703_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_bb6a26bc38a20d47c08c67f0e2108cb6.jpg
Türkiye'de birçok ilde hizmet veren minibüslerin faaliyet gösterdiği hatların fiyatları ev fiyatlarını geçti. İstanbul'da internette ilanı bulunan hatlardan Beşiktaş-Sarıyer için 17 milyon 500 bin lira, Bakırköy-Esenler 15 milyon lira ve Şişli-Şişhane 14 milyon 500 bin lira isteniyor. Ankara'nın en işlek hatlarından Kızılay-Dikmen, 12 milyon 500 bin liraya satışa sunuluyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/1b/1063887703_198:0:846:486_1920x0_80_0_0_8dcdd7ad94a3293d231b37f4f38454eb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
© AAİstanbul'da bebek arabalı yolcuyu minibüs
İstanbul'da bebek arabalı yolcuyu minibüs - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2026
© AA
Abone ol
Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde hizmet veren minibüs hatları için milyonlarca lira isteniyor. İstanbul'da hat fiyatları 18 milyona ulaştı.
Türkiye'de birçok ilde hizmet veren minibüslerin faaliyet gösterdiği hatların fiyatları ev fiyatlarını geçti. İstanbul'da internette ilanı bulunan hatlardan Beşiktaş-Sarıyer için 17 milyon 500 bin lira, Bakırköy-Esenler 15 milyon lira ve Şişli-Şişhane 14 milyon 500 bin lira isteniyor. Ankara'nın en işlek hatlarından Kızılay-Dikmen, 12 milyon 500 bin liraya satışa sunuluyor.

İstanbul zirvede

İnternetteki minibüs hat bedeli satış ilanlarından derlenilen bilgilere göre, Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul, minibüs hatları için istenen bedeller açısından da ilk sırada yer alıyor.
İnternette ilanı bulunan hatlardan Beşiktaş-Sarıyer için 17 milyon 500 bin lira, Bakırköy-Esenler 15 milyon lira ve Şişli-Şişhane 14 milyon 500 bin lira isteniyor.
Söz konusu kentte Bağcılar-Ömür-Adliye Hattı 13 milyon 250 bin liraya, Taksim-Kadıköy-Bostancı Hattı ise 9 milyon 400 bin liraya alıcısını bekliyor.

Ankara'da fiyatlar 13 milyonu buluyor

Ankara'nın en işlek hatlarından Kızılay-Dikmen, 12 milyon 500 bin liraya satışa sunuluyor.
Başkentte Ulus-Sincan Hattı için 11 milyon 250 bin lira, Ulus-Siteler Hattı için ise 10 milyon 350 bin lira isteniyor.
Ankara Etlik Şehir Hastanesinin de yer aldığı güzergahı kapsayan Ulus-Etlik Hattı 9 milyon 950 bin liradan, Keçiören-OSTİM Hattı ise 8 milyon liradan satışa sunuluyor.

İzmir'de fiyatlar cep yakıyor

Türkiye'nin en büyük 3. şehri İzmir'de Urla-İzmir Hattı 8 milyon lira, Işıkkent-Alsancak Hattı 7 milyon 500 bin liradan satılıyor.
Bu kentte Onur Mahallesi-Karşıyaka Hattı'na 7 milyon 450 bin lira, Buca-Bornova Hattı'na 5 milyon 750 bin lira, Bornova-Pınarbaşı Hattı'na 5 milyon 100 bin lira fiyat biçiliyor.
Bazı minibüs hatlarının satış fiyatları ilanlara göre şöyle sıralanıyor:
Beşiktaş-Sarıyer 17.500.000
Kızılay-Dikmen 12.500.000
Urla-İzmir 8.000.000
Bakırköy-Esenler 15.000.000
Ulus-Sincan 11.250.000
Işıkkent-Alsancak 7.500.000
Şişli-Şişhane 14.500.000
Ulus-Siteler 10.350.000
Onur Mahallesi-Karşıyaka 7.450.000
Bağcılar-Ömür-Adliye 13.250.000
Ulus-Etlik 9.950.000
Buca-Bornova 5.750.000
Taksim-Kadıköy-Bostancı 9.400.000
Keçiören-OSTİM 8.000.000
Bornova-Pınarbaşı 5.100.000

Taksi plakalarını solladı

Mart 2026 itibarıyla İstanbul'da taksi plaka fiyatları ortalama 8 ila 12 milyon TL arasında değiştiği belirtiliyor.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала