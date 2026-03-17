https://anlatilaninotesi.com.tr/20260317/minibus-hatti-bedelleri-18-milyon-lirayi-buldu-taksi-plakalarini-solladi-1104308638.html

Minibüs hattı bedelleri 18 milyon lirayı buldu: Taksi plakalarını solladı

Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde hizmet veren minibüs hatları için milyonlarca lira isteniyor. İstanbul'da hat fiyatları 18 milyona ulaştı. 17.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-17T12:13+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/1b/1063887703_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_bb6a26bc38a20d47c08c67f0e2108cb6.jpg

Türkiye'de birçok ilde hizmet veren minibüslerin faaliyet gösterdiği hatların fiyatları ev fiyatlarını geçti. İstanbul'da internette ilanı bulunan hatlardan Beşiktaş-Sarıyer için 17 milyon 500 bin lira, Bakırköy-Esenler 15 milyon lira ve Şişli-Şişhane 14 milyon 500 bin lira isteniyor. Ankara'nın en işlek hatlarından Kızılay-Dikmen, 12 milyon 500 bin liraya satışa sunuluyor.İstanbul zirvede İnternetteki minibüs hat bedeli satış ilanlarından derlenilen bilgilere göre, Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul, minibüs hatları için istenen bedeller açısından da ilk sırada yer alıyor.İnternette ilanı bulunan hatlardan Beşiktaş-Sarıyer için 17 milyon 500 bin lira, Bakırköy-Esenler 15 milyon lira ve Şişli-Şişhane 14 milyon 500 bin lira isteniyor.Söz konusu kentte Bağcılar-Ömür-Adliye Hattı 13 milyon 250 bin liraya, Taksim-Kadıköy-Bostancı Hattı ise 9 milyon 400 bin liraya alıcısını bekliyor.Ankara'da fiyatlar 13 milyonu buluyorAnkara'nın en işlek hatlarından Kızılay-Dikmen, 12 milyon 500 bin liraya satışa sunuluyor.Başkentte Ulus-Sincan Hattı için 11 milyon 250 bin lira, Ulus-Siteler Hattı için ise 10 milyon 350 bin lira isteniyor.Ankara Etlik Şehir Hastanesinin de yer aldığı güzergahı kapsayan Ulus-Etlik Hattı 9 milyon 950 bin liradan, Keçiören-OSTİM Hattı ise 8 milyon liradan satışa sunuluyor.İzmir'de fiyatlar cep yakıyor Türkiye'nin en büyük 3. şehri İzmir'de Urla-İzmir Hattı 8 milyon lira, Işıkkent-Alsancak Hattı 7 milyon 500 bin liradan satılıyor.Bu kentte Onur Mahallesi-Karşıyaka Hattı'na 7 milyon 450 bin lira, Buca-Bornova Hattı'na 5 milyon 750 bin lira, Bornova-Pınarbaşı Hattı'na 5 milyon 100 bin lira fiyat biçiliyor.Bazı minibüs hatlarının satış fiyatları ilanlara göre şöyle sıralanıyor: Taksi plakalarını solladı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

