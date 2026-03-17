Minibüs hattı bedelleri 18 milyon lirayı buldu: Taksi plakalarını solladı
Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde hizmet veren minibüs hatları için milyonlarca lira isteniyor. İstanbul'da hat fiyatları 18 milyona ulaştı. 17.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-17T12:13+0300
Türkiye'de birçok ilde hizmet veren minibüslerin faaliyet gösterdiği hatların fiyatları ev fiyatlarını geçti. İstanbul'da internette ilanı bulunan hatlardan Beşiktaş-Sarıyer için 17 milyon 500 bin lira, Bakırköy-Esenler 15 milyon lira ve Şişli-Şişhane 14 milyon 500 bin lira isteniyor. Ankara'nın en işlek hatlarından Kızılay-Dikmen, 12 milyon 500 bin liraya satışa sunuluyor.
İnternetteki minibüs hat bedeli satış ilanlarından derlenilen bilgilere göre, Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul, minibüs hatları için istenen bedeller açısından da ilk sırada yer alıyor.
İnternette ilanı bulunan hatlardan Beşiktaş-Sarıyer için 17 milyon 500 bin lira, Bakırköy-Esenler 15 milyon lira ve Şişli-Şişhane 14 milyon 500 bin lira isteniyor.
Söz konusu kentte Bağcılar-Ömür-Adliye Hattı 13 milyon 250 bin liraya, Taksim-Kadıköy-Bostancı Hattı ise 9 milyon 400 bin liraya alıcısını bekliyor.
Ankara'da fiyatlar 13 milyonu buluyor
Ankara'nın en işlek hatlarından Kızılay-Dikmen, 12 milyon 500 bin liraya satışa sunuluyor.
Başkentte Ulus-Sincan Hattı için 11 milyon 250 bin lira, Ulus-Siteler Hattı için ise 10 milyon 350 bin lira isteniyor.
Ankara Etlik Şehir Hastanesinin de yer aldığı güzergahı kapsayan Ulus-Etlik Hattı 9 milyon 950 bin liradan, Keçiören-OSTİM Hattı ise 8 milyon liradan satışa sunuluyor.
İzmir'de fiyatlar cep yakıyor
Türkiye'nin en büyük 3. şehri İzmir'de Urla-İzmir Hattı 8 milyon lira, Işıkkent-Alsancak Hattı 7 milyon 500 bin liradan satılıyor.
Bu kentte Onur Mahallesi-Karşıyaka Hattı'na 7 milyon 450 bin lira, Buca-Bornova Hattı'na 5 milyon 750 bin lira, Bornova-Pınarbaşı Hattı'na 5 milyon 100 bin lira fiyat biçiliyor.
Bazı minibüs hatlarının satış fiyatları ilanlara göre şöyle sıralanıyor:
Beşiktaş-Sarıyer 17.500.000
Kızılay-Dikmen 12.500.000
Bakırköy-Esenler 15.000.000
Işıkkent-Alsancak 7.500.000
Onur Mahallesi-Karşıyaka 7.450.000
Bağcılar-Ömür-Adliye 13.250.000
Taksim-Kadıköy-Bostancı 9.400.000
Bornova-Pınarbaşı 5.100.000
Taksi plakalarını solladı
Mart 2026 itibarıyla İstanbul'da taksi plaka fiyatları ortalama 8 ila 12 milyon TL arasında değiştiği belirtiliyor.