https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/taksilerde-yeni-donem-zorunlu-olacak-1102575323.html

Taksilerde yeni dönem: Zorunlu olacak

Taksilerde yeni dönem: Zorunlu olacak

Sputnik Türkiye

Taksiciler için yeni bir düzenleme geliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tebliğ taslağına göre, taksimetreyle bağlantılı taksi mali cihazı... 08.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-08T11:23+0300

2026-01-08T11:23+0300

2026-01-08T11:23+0300

ekonomi̇

taksi

taksi şoförleri

taksimetre

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/0e/1074615646_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6312c26fb789be3245263c05cf3f7bd7.jpg

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan tebliğ taslağı, sektörden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda düzenlendi. Taslakla birlikte, taksicilere mevcut taksimetrelerle bağlantılı olarak çalışan “taksi mali cihazı” kullanma zorunluluğu getiriliyor.Amaç: Kayıtlı ekonomi ve kartlı ödemeTaslakta, taksi mali cihazı uygulamasıyla kayıtlı ekonominin desteklenmesi, belge düzenine uyumun artırılması ve banka kartı ile ödeme imkanlarının yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu kapsamda, taksimetreyle yolcu taşımacılığı yapan tüm mükelleflerin yeni sisteme geçmesi öngörülüyor.Son tarih: 1 TemmuzTaslağa göre, taksimetre takılması zorunlu olan taksilerle yolcu taşımacılığı yapan mükellefler, 1 Temmuz’a kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylanmış ve belirli teknik özellikleri taşıyan taksi mali cihazlarını kullanmaya başlamak zorunda olacak.Yeni plaka ve taksimetre değişikliğinde 30 gün kuralıZorunluluk kapsamında:durumlarında, işe başlama ya da taksimetrenin değiştirildiği tarihi izleyen en geç 30 gün içinde onaylı taksi mali cihazı kullanılacak. Bu süre içinde fiilen yolcu taşımacılığına başlanacaksa, faaliyete başlamadan önce cihazın devreye alınması gerekecek.Yeni plakalar için 2027 takvimiTebliğin yürürlüğe girdiği tarih ile Bakanlıkça verilen ilk onay tarihi arasında yeni plaka tahsisiyle faaliyete başlayan mükellefler, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren taksi mali cihazı kullanmaya başlayacak.Kartla ödeme zorunlu olacakMükellefler, cihazı kullanmak zorunda oldukları tarihi izleyen 15 gün içinde, en az bir banka veya ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yapacak. Bu kapsamda, banka kartıyla ödeme talepleri kabul edilecek.Teknik denetim TÜBİTAK ve TSE’deTaksi mali cihazları ve bu cihazlarla bağlantılı çalışacak taksimetrelere ilişkin teknik incelemeler, GİB’in belirleyeceği esaslar çerçevesinde TÜBİTAK ve TSE tarafından yapılacak. Cihazlar, fiş veya e-belge düzenleyebilen iki farklı türde tanımlanacak.Sistem nasıl işleyecek?Yeni sistemde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/cakarli-surucuye-rekor-ceza-ehliyetine-el-konuldu-414-bin-lira-ceza-kesildi-1102575196.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

taksi, taksi şoförleri, taksimetre