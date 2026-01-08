Türkiye
Taksilerde yeni dönem: Zorunlu olacak
Taksilerde yeni dönem: Zorunlu olacak
Taksiciler için yeni bir düzenleme geliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tebliğ taslağına göre, taksimetreyle bağlantılı taksi mali cihazı... 08.01.2026, Sputnik Türkiye
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan tebliğ taslağı, sektörden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda düzenlendi. Taslakla birlikte, taksicilere mevcut taksimetrelerle bağlantılı olarak çalışan "taksi mali cihazı" kullanma zorunluluğu getiriliyor.Amaç: Kayıtlı ekonomi ve kartlı ödemeTaslakta, taksi mali cihazı uygulamasıyla kayıtlı ekonominin desteklenmesi, belge düzenine uyumun artırılması ve banka kartı ile ödeme imkanlarının yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu kapsamda, taksimetreyle yolcu taşımacılığı yapan tüm mükelleflerin yeni sisteme geçmesi öngörülüyor.Son tarih: 1 TemmuzTaslağa göre, taksimetre takılması zorunlu olan taksilerle yolcu taşımacılığı yapan mükellefler, 1 Temmuz'a kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylanmış ve belirli teknik özellikleri taşıyan taksi mali cihazlarını kullanmaya başlamak zorunda olacak.Yeni plaka ve taksimetre değişikliğinde 30 gün kuralıZorunluluk kapsamında:durumlarında, işe başlama ya da taksimetrenin değiştirildiği tarihi izleyen en geç 30 gün içinde onaylı taksi mali cihazı kullanılacak. Bu süre içinde fiilen yolcu taşımacılığına başlanacaksa, faaliyete başlamadan önce cihazın devreye alınması gerekecek.Yeni plakalar için 2027 takvimiTebliğin yürürlüğe girdiği tarih ile Bakanlıkça verilen ilk onay tarihi arasında yeni plaka tahsisiyle faaliyete başlayan mükellefler, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren taksi mali cihazı kullanmaya başlayacak.Kartla ödeme zorunlu olacakMükellefler, cihazı kullanmak zorunda oldukları tarihi izleyen 15 gün içinde, en az bir banka veya ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yapacak. Bu kapsamda, banka kartıyla ödeme talepleri kabul edilecek.Teknik denetim TÜBİTAK ve TSE'deTaksi mali cihazları ve bu cihazlarla bağlantılı çalışacak taksimetrelere ilişkin teknik incelemeler, GİB'in belirleyeceği esaslar çerçevesinde TÜBİTAK ve TSE tarafından yapılacak. Cihazlar, fiş veya e-belge düzenleyebilen iki farklı türde tanımlanacak.Sistem nasıl işleyecek?Yeni sistemde:
Taksiciler için yeni bir düzenleme geliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tebliğ taslağına göre, taksimetreyle bağlantılı taksi mali cihazı kullanımı zorunlu hale getirilecek. Amaç, kayıtlı ekonomiyi güçlendirmek, belge düzenini sağlamak ve kartla ödeme imkanlarını artırmak.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan tebliğ taslağı, sektörden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda düzenlendi. Taslakla birlikte, taksicilere mevcut taksimetrelerle bağlantılı olarak çalışan “taksi mali cihazı” kullanma zorunluluğu getiriliyor.

Amaç: Kayıtlı ekonomi ve kartlı ödeme

Taslakta, taksi mali cihazı uygulamasıyla kayıtlı ekonominin desteklenmesi, belge düzenine uyumun artırılması ve banka kartı ile ödeme imkanlarının yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu kapsamda, taksimetreyle yolcu taşımacılığı yapan tüm mükelleflerin yeni sisteme geçmesi öngörülüyor.

Son tarih: 1 Temmuz

Taslağa göre, taksimetre takılması zorunlu olan taksilerle yolcu taşımacılığı yapan mükellefler, 1 Temmuz’a kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylanmış ve belirli teknik özellikleri taşıyan taksi mali cihazlarını kullanmaya başlamak zorunda olacak.

Yeni plaka ve taksimetre değişikliğinde 30 gün kuralı

Zorunluluk kapsamında:
Yeni mükellefiyet tesis edilmesi veya
Kullanılan taksimetrenin değiştirilmesi
durumlarında, işe başlama ya da taksimetrenin değiştirildiği tarihi izleyen en geç 30 gün içinde onaylı taksi mali cihazı kullanılacak. Bu süre içinde fiilen yolcu taşımacılığına başlanacaksa, faaliyete başlamadan önce cihazın devreye alınması gerekecek.

Yeni plakalar için 2027 takvimi

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih ile Bakanlıkça verilen ilk onay tarihi arasında yeni plaka tahsisiyle faaliyete başlayan mükellefler, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren taksi mali cihazı kullanmaya başlayacak.

Kartla ödeme zorunlu olacak

Mükellefler, cihazı kullanmak zorunda oldukları tarihi izleyen 15 gün içinde, en az bir banka veya ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yapacak. Bu kapsamda, banka kartıyla ödeme talepleri kabul edilecek.

Teknik denetim TÜBİTAK ve TSE’de

Taksi mali cihazları ve bu cihazlarla bağlantılı çalışacak taksimetrelere ilişkin teknik incelemeler, GİB’in belirleyeceği esaslar çerçevesinde TÜBİTAK ve TSE tarafından yapılacak. Cihazlar, fiş veya e-belge düzenleyebilen iki farklı türde tanımlanacak.

Sistem nasıl işleyecek?

Yeni sistemde:
Taksimetre açıldığında, taksi mali cihazı da aynı anda çalışmaya başlayacak.
Ücret hesaplaması tamamlandığında, işlem her iki cihazda eş zamanlı olarak sonlandırılacak.
Fiş veya e-belge düzenlenmeden taksimetrenin yeniden kullanılması mümkün olmayacak.
Taksimetre ve cihaz birbirinden bağımsız çalışamayacak.
Tutar bilgisi, taksimetreden cihaza otomatik aktarılacak, elle tutar girişi yapılamayacak.
