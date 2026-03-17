Microsoft kesintisi, İran yanlısı hackerlar üstlendi, Amerikan şirketlerine ‘saldırıları artıracaklarını’ duyurdu

İran’ı destekleyen hacker’lar, bugün yaşanan Microsoft kesintisinin sorumluluğunu üstlendiklerini iddia etti.

2026-03-17T15:26+0300

CyberAv3ngers ve Irak’taki İslami Siber Direniş, 313 takımı, ABD’nin Romanya üslerini ikmal ve gözetleme için kullanma talebinin onaylanmasına yanıt olarak bir siber operasyon başlattı. Grup, “Romanya hükümeti sunucuları ve dijital varlıkları artık meşru hedeflerdir” açıklamasıyla hükümet portalını ve bakanlık sitelerini saatlerce erişilemez kıldığını duyurdu.Trump ile bağlantılı siteler hedefte313 Takımı, donaldjtrump.com sitesini geçici olarak devre dışı bıraktığını iddia etti. Bangladeş merkezli Sylhet Gang-SG grubu da trump.com’a saldırı yaptığını belirtti. Takım, “Önümüzdeki günlerde Trump ile bağlantılı tüm şirketleri hedef alacağız” diyerek ABD merkezli Commerce Bank sitesinde de kesinti yarattığını iddia etti.Microsoft 365 saldırısıBugün 313 Takımı, Microsoft 365 sunucularını hedef alan bir saldırı başlattığını ve web sitesini beş saat kapattığını duyurdu. Hacker’lar, Microsoft’un resmi X hesabından gönderilen ekran görüntülerini paylaştı. Microsoft ise sorunu tespit edip çözdüğünü ve hizmetin normal çalıştığını açıkladı.‘Saldırılar devam ediyor’313 Takımı, Telegram kanalında saldırı süresini beş saat daha uzattığını duyurdu. Cyber Islamic Resistance kolektifi de yeni hedef belirlediklerini ve Microsoft Store’a DDoS saldırıları yaptıklarını açıkladı. “Trump’ın Orta Doğu’daki eylemleri nedeniyle diğer ABD şirketlerini de hedeflemeye devam edeceğiz” dediler.Horizon patlamasını da üstlendilerOperasyonel teknolojiye odaklanan APT IRAN, Nebraska’daki Horizon tesisindeki patlamanın sorumluluğunu üstlendi. Grup, kazada ölen kişinin hedefleri olmadığını ve kazara öldüğünü belirtti. Paylaşılan tek kanıt, patlamayı gösteren video ve haber raporu oldu.Cyber Islamic Resistance (Siber İslam Direnişi) Telegram üzerinden bağış çağrısında bulunarak “En küçük bağış bile önemli fark yaratır, savaş mermilerle değil sunucular ve yazılımla yürütülüyor” dedi. Kolektif, güçlü altyapı inşa ederek dijital direnişi sürdürdüklerini kaydetti.

