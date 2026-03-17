Mahkemeden emsal özel hastane kararı: Fazladan alınan 360 bin lirayı iade edecek
Özel bir hastanenin hastadan fazladan 360 bin lira fazla ücret aldığı iddiasıyla açılan davada mahkeme fazla alınan ücretin faiziyle birlikte iadesine karar... 17.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-17T14:52+0300
İstanbul Şişli'de hizmet veren özel bir hastanede hastadan fazladan 360 bin TL'ye yakın ücret aldığı iddiasıyla açılan davada mahkeme, alınan fazla ücretin faiziyle birlikte iade edilmesine karar verdi. Hastanenin Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) aldıkları ilaç ücretlerini hastadan da aldığı da ortaya çıktı Ailesi dava açtıOlay 2023 yılı sonunda 67 yaşındaki bir hastanın farklı sağlık sorunları nedeniyle İstanbul Şişli'deki özel bir hastaneye başvurmasıyla yaşandı. Farklı zamanlarda hem acil serviste hem de poliklinikte hizmet alan hasta 25 gün de serviste yattı. Hasta bir süre sonra başka bir sağlık kuruluşunda hayatını kaybetti ancak ailesi ilk hastanenin aldığı ücretle ilgili dava açtı.NTV'nin haberine göre, bilirkişi heyeti faturaları inceledi, hastanenin hastadan 360 bin lira ücreti, mevzuata aykırı olarak aldığını tespit etti. Mahkeme paranın faiziyle geri ödenmesine karar verdi. SGK'dan alınan ilaç parasını da hastadan aldıkları belirlendiAilenin avukatı Sibel Dolgun Biçer, yaklaşık 180 bin TL'lik ilaç parasının da hastadan alındığını, bu tutarın da zaten SGK tarafından hastaneye fatura edildiğini belirtirken hastanelerin ilaç, tıbbi malzeme ve tetkikler için hastalardan ekstra ücret talep etme hakkının olmadığına yönelik bir uyarıda da bulundu.
