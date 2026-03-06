https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/sgk-uyardi-acil-durumlarda-o-ucreti-odemek-zorunda-degilsiniz--1104059057.html
SGK uyardı: Acil durumlarda o ücreti ödemek zorunda değilsiniz
SGK uyardı: Acil durumlarda o ücreti ödemek zorunda değilsiniz
SGK, acil durumlarda sağlık hizmeti sunan hastanelerin SGK ile anlaşması olup olmadığına bakılmaksızın hastalardan ek ücret talep edemeyeceğini açıkladı. 06.03.2026, Sputnik Türkiye
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), acil servis hizmetleri konusunda önemli bir uyarı yayımladı. Kurum, "Acil hallerde sağlık hizmeti sunucuları kurumumuzla sözleşmesi olmasa bile herhangi bir ilave ücret talep edemez" açıklaması yaptı. Hastalardan ek ücret talep edilemez Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Acil hallerde sağlık hizmeti sunucuları kurumumuzla sözleşmesi olmasa bile herhangi bir ilave ücret talep edemez" ifadelerini kullandı. Acil durumlarda verilen sağlık hizmetlerinin bedeli, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında belirlenen tarifeler üzerinden SGK tarafından karşılandığı vurgulandı.
