Macron: Fransa Hürmüz Boğazı’nı açmaya yönelik operasyonlara katılmayacak
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’nın Hürmüz Boğazı’nı açmaya yönelik operasyonlara katılmayacağını açıkladı. 17.03.2026, Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Orta Doğu’daki artan gerilim ve İran çevresindeki durumun ele alındığı güvenlik ve savunma konseyi toplantısında, Hürmüz Boğazı’nın debblokajına yönelik herhangi bir askeri operasyona katılmayacaklarını söyledi.
Biz bu çatışmanın bir tarafı değiliz. Bu nedenle Fransa, mevcut koşullarda Hürmüz Boğazı’nı açma ya da özgürleştirme operasyonlarına hiçbir şekilde katılmayacaktır.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Macron’un Hürmüz Boğazı’nın serbest deniz trafiğine açılması için Washington’a destek vermeye hazır olduğunu dile getirdiğini açıklamıştı. Ancak Macron’un son açıklamaları, Fransa’nın bu tür bir askeri müdahalede yer almayacağını net bir şekilde ortaya koydu.