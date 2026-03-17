Macron: Fransa Hürmüz Boğazı’nı açmaya yönelik operasyonlara katılmayacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’nın Hürmüz Boğazı’nı açmaya yönelik operasyonlara katılmayacağını açıkladı. 17.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-17T19:54+0300

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Orta Doğu’daki artan gerilim ve İran çevresindeki durumun ele alındığı güvenlik ve savunma konseyi toplantısında, Hürmüz Boğazı’nın debblokajına yönelik herhangi bir askeri operasyona katılmayacaklarını söyledi.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Macron’un Hürmüz Boğazı’nın serbest deniz trafiğine açılması için Washington’a destek vermeye hazır olduğunu dile getirdiğini açıklamıştı. Ancak Macron’un son açıklamaları, Fransa’nın bu tür bir askeri müdahalede yer almayacağını net bir şekilde ortaya koydu.

