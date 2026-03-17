Lübnanlı uzman: Orta Doğu’daki gelişmeler nedeniyle Ukrayna ağır mühimmat sıkıntısı yaşıyor

Lübnanlı Rusya uzmanı Macd Ebi el-Muna, Orta Doğu’ya odaklanan uluslararası gündemin Ukrayna’ya askeri desteği zayıflattığını, Rus güçlerinin sahadaki... 17.03.2026, Sputnik Türkiye

Lübnanlı Rusya uzmanı Macd Ebi el-Muna, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, Ankara’nın Rusya ile Ukrayna arasında olası müzakerelere ev sahipliği yapma girişiminin önemine dikkat çekerek, Türkiye’nin taraflar arasında uzlaşma arayışlarında önemli bir rol oyadığını ve özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana istikrarlı biçimde müzakere platformu olarak katkı sağladığını söyledi.Uzman, Türkiye’nin ev sahipliğinde yeni bir müzakere turu ihtimaline ilişkin olarak, bu yöndeki söylemlerin olumlu sinyaller taşımasına rağmen genel tablonun karmaşıklığını koruduğunu ifade etti:İran dosyası etrafındaki gerilimin, ‘geleceğin dünya düzeninin sınırlarını belirlemede dönüm noktası’ olabileceğini vurgulayan uzman, şöyle devam etti:Ebi el-Muna, Avrupa ile ABD’nin yaklaşımları arasındaki farklılıklara da dikkat çekerek, şu değerlendirmede bulundu:Rusya’nın Rus petrol ve gazına uygulanan yaptırımların bir aylığına geçici olarak kaldırılmasına yol açan adımları da değerlendiren uzman, Rusya’nın İran dosyasında belirgin bir siyasi rol oynama potansiyeline sahip olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:Uzman, bu süreçte Avrupa ve genel olarak Batı’nın ekonomik sorunlarının derinleşmesini, özellikle Avrupa’nın hem ekonomik hem siyasi bakımdan en kırılgan taraf haline gelmesini beklediğini dile getirdi.Son olarak Ebi el-Muna, Rusya’nın İran’la ilgili dosyalardaki rolünün, “inisiyatifi elinde tutan İran liderliğinin tutumuna bağlı olacağını” vurgulayarak, Moskova’nın uzun vadede İran ile Arap ülkeleri arasındaki gerilimin düşürülmesi için arabulucu rolü oynayabileceğini belirtti.

