Lübnanlı uzman: Enerji krizindeki Avrupa'nın Rus petrolünden başka seçeneği yok

Lübnanlı petrol uzmanı Munir Alaeddin, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam etmesi durumunda Avrupa'ya ulaşan gaz ve petrol hacminin yüzde 10'un altına düşeceğini belirtti.



Sputnik'e konuşan Alaeddin, "Ham petrolün en az yüzde 20'si ve sıvılaştırılmış doğalgazın yüzde 25'i Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor, bu nedenle İran ile savaşın ilk haftasında fiyatlar 120 dolara fırladı" dedi.



Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması nedeniyle petrol fiyatlarının 147 doların üzerine çıkmasının beklendiğini kaydeden Alaeddin, savaşın sürmesi halindeki en kötü senaryoda fiyatların 200-300 doları aşabileceğini ifade etti.



ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın enerji kaynakları üzerindeki etkilerini yorumlayan uzman, Katar'ın Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle Avrupalılarla yaptığı sözleşmeleri yerine getiremediğini, bu sebeple Avrupa ülkelerinin zor durumda olduğunu vurguladı. Alaeddin, "Avrupalıların Ortadoğu, özellikle de Katar dışında bir ithalat kaynağı olmadığı için ciddi bir enerji kriziyle karşı karşıyalar" dedi.



Ayrıca uzman, ABD Enerji Bakanlığı'nın fiyatları dengelemek için stratejik rezervlerden piyasaya sürdüğü 400 milyon varil petrolün sadece birkaç hafta yeteceğini belirtti. Alaeddin'e göre, savaş sona ermez ve Hürmüz Boğazı üzerinden sevkiyat rotaları normalleşmezse küresel bir ekonomik krizden kaçınmak mümkün olmayacak.



Son günlerde Amerikan yönetiminin zayıflamaya başladığını ve Trump üzerinde savaşı durdurması için baskı oluştuğunu belirten uzman, ABD'de benzin fiyatlarının yükselmesiyle huzursuzluğun arttığını ifade etti. Bu nedenle Amerikan liderliğinin, özellikle seçimler öncesinde savaşı bir an önce durdurmaya çalıştığını savunan Alaeddin, Avrupalıların Rus petrolünü ithal etmekten başka çıkış yolu kalmadığını yineledi.



Lübnanlı uzman, "Bu savaş ABD ve İsrail için bir maceraydı. Amerikalılar ekonomik kriz, enflasyon ve dünya genelindeki fiyat artışları nedeniyle savaşı durdurmak zorunda kalacak" diyerek sözlerini tamamladı.