Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260317/lubnanli-uzman-enerji-krizindeki-avrupanin-rus-petrolunden-baska-secenegi-yok-1104320205.html
Lübnanlı uzman: Enerji krizindeki Avrupa'nın Rus petrolünden başka seçeneği yok
Sputnik Türkiye
Ortadoğu'da yaşanan savaşın petrol piyasaları üzerindeki etkisini değerlendiren Alaeddin, Avrupa'nın Rus petrolünden başka seçeneği olmadığına dikkat çekti. 17.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-17T17:24+0300
dünya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/08/1102587246_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_b8af39b75916382a69e3f39a38b85d44.jpg
Lübnanlı petrol uzmanı Munir Alaeddin, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam etmesi durumunda Avrupa'ya ulaşan gaz ve petrol hacminin yüzde 10'un altına düşeceğini belirtti.Sputnik'e konuşan Alaeddin, "Ham petrolün en az yüzde 20'si ve sıvılaştırılmış doğalgazın yüzde 25'i Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor, bu nedenle İran ile savaşın ilk haftasında fiyatlar 120 dolara fırladı" dedi.Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması nedeniyle petrol fiyatlarının 147 doların üzerine çıkmasının beklendiğini kaydeden Alaeddin, savaşın sürmesi halindeki en kötü senaryoda fiyatların 200-300 doları aşabileceğini ifade etti.ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın enerji kaynakları üzerindeki etkilerini yorumlayan uzman, Katar'ın Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle Avrupalılarla yaptığı sözleşmeleri yerine getiremediğini, bu sebeple Avrupa ülkelerinin zor durumda olduğunu vurguladı. Alaeddin, "Avrupalıların Ortadoğu, özellikle de Katar dışında bir ithalat kaynağı olmadığı için ciddi bir enerji kriziyle karşı karşıyalar" dedi.Ayrıca uzman, ABD Enerji Bakanlığı'nın fiyatları dengelemek için stratejik rezervlerden piyasaya sürdüğü 400 milyon varil petrolün sadece birkaç hafta yeteceğini belirtti. Alaeddin'e göre, savaş sona ermez ve Hürmüz Boğazı üzerinden sevkiyat rotaları normalleşmezse küresel bir ekonomik krizden kaçınmak mümkün olmayacak.Son günlerde Amerikan yönetiminin zayıflamaya başladığını ve Trump üzerinde savaşı durdurması için baskı oluştuğunu belirten uzman, ABD'de benzin fiyatlarının yükselmesiyle huzursuzluğun arttığını ifade etti. Bu nedenle Amerikan liderliğinin, özellikle seçimler öncesinde savaşı bir an önce durdurmaya çalıştığını savunan Alaeddin, Avrupalıların Rus petrolünü ithal etmekten başka çıkış yolu kalmadığını yineledi.Lübnanlı uzman, "Bu savaş ABD ve İsrail için bir maceraydı. Amerikalılar ekonomik kriz, enflasyon ve dünya genelindeki fiyat artışları nedeniyle savaşı durdurmak zorunda kalacak" diyerek sözlerini tamamladı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/08/1102587246_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_aa21f2ac27d518e22498e16a4517c68d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
17:24 17.03.2026
© AP Photo / Edgar FriasVenezuela'da yer alan petrol pompalama standı
Venezuela'da yer alan petrol pompalama standı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2026
© AP Photo / Edgar Frias
Abone ol
Ortadoğu'da yaşanan savaşın petrol piyasaları üzerindeki etkisini değerlendiren Alaeddin, Avrupa'nın Rus petrolünden başka seçeneği olmadığına dikkat çekti.
Rusya'da petrol üretimi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2026
DÜNYA
15:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала