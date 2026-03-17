Endonezya, Rusya ile petrol alımlarını görüşüyor
Endonezya Enerji Bakanı Lahadalia, ülke yetkililerinin Rusya ile petrol alımları konusunda görüşmelerde bulunduğunu belirtti. 17.03.2026, Sputnik Türkiye
Endonezya Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı Bahlil Lahadalia, Jakarta'da düzenlenen bir etkinlikte Sputnik’e verdiği demecinde Endonezya'nın Rusya ile petrol alımları konusunda görüşmeler yaptığını ifade etti.Lahadalia, "Şu anda Rusya'daki ortaklarımızla bu konuyu görüşüyoruz, halen teklifi ve durumu incelememiz gerekiyor. Herhangi bir ortak ülkeyle çalışmayı da göz ardı etmiyoruz" diye konuştu.Daha önce ABD Hazine Bakanlığı, 12 Mart itibarıyla gemilere yüklenen Rus petrolü ve türevlerinin satın alınmasına izin vermişti. Bu önlem 11 Nisan’a kadar yürürlükte kalacak. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, kaldırılan yaptırımların 100 milyon varil petrolü kapsayacağını açıklamıştı.
