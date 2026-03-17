Liderlerin bayram programları açıklandı

Sputnik Türkiye

Ramazan Bayramı'nda liderlerin programları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramda Rize'de olacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Manisa'da, MHP Genel Başkanı...

2026-03-17T16:34+0300

türki̇ye

ramazan bayramı

recep tayyip erdoğan

devlet bahçeli

özgür özel

mustafa destici

numan kurtulmuş

bayramlaşma

Siyasi parti liderlerinin Ramazan Bayramı programı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayramı memleketi Rize'de geçirecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Manisa'da, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Ankara'da olacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramı memleketinde geçirecekCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramı ailesiyle birlikte Rize'de geçirecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayram tatilinde memleketi Manisa'da, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Ankara'da olacak. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan Diyarbakır'da, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Ankara'da, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan Kayseri'de, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara'da, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu İstanbul'da bayram tatilini geçirecek.Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan İstanbul'da, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Afyonkarahisar'da, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu Ankara'da olacak. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici bayramın 2'nci gün Ankara'da parti genel merkezinde partililerle bayramlaşacak.Öte yandan siyasi parti heyetleri arasındaki bayramlaşma bayramın 2'nci günü yapılacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yarın TBMM personeli ile bayramlaşacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260317/bayramda-yola-cikacaklar-icin-kritik-uyari-sabit-radarlarin-yerleri-belli-oldu-1104303961.html

