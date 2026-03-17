Liderlerin bayram programları açıklandı
Sputnik Türkiye
Ramazan Bayramı'nda liderlerin programları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramda Rize'de olacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Manisa'da, MHP Genel Başkanı... 17.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-17T16:34+0300
türki̇ye
ramazan bayramı
recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli
özgür özel
mustafa destici
numan kurtulmuş
bayramlaşma
ramazan bayramı, recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, özgür özel, mustafa destici, numan kurtulmuş, bayramlaşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramı memleketinde geçirecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramı ailesiyle birlikte Rize'de geçirecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayram tatilinde memleketi Manisa'da, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Ankara'da olacak.
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan Diyarbakır'da, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Ankara'da, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan Kayseri'de, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara'da, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu İstanbul'da bayram tatilini geçirecek.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan İstanbul'da, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Afyonkarahisar'da, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu Ankara'da olacak. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici bayramın 2'nci gün Ankara'da parti genel merkezinde partililerle bayramlaşacak.
Öte yandan siyasi parti heyetleri arasındaki bayramlaşma bayramın 2'nci günü yapılacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yarın TBMM personeli ile bayramlaşacak.