https://anlatilaninotesi.com.tr/20260317/bayramda-yola-cikacaklar-icin-kritik-uyari-sabit-radarlarin-yerleri-belli-oldu-1104303961.html

Bayramda yola çıkacaklar için kritik uyarı: Sabit radarların yerleri belli oldu

Bayramda yola çıkacaklar için kritik uyarı: Sabit radarların yerleri belli oldu

Sputnik Türkiye

Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte yollarda yoğunluk artarken, hız sınırını aşıp güvenliği tehlikeye sokanlara yönelik radar uygulamaları bayramda da devam... 17.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-17T10:26+0300

2026-03-17T10:26+0300

2026-03-17T10:26+0300

türki̇ye

ramazan bayramı

radar

limit

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/08/1060976761_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_bda30dbf280484def988e55782e904ca.jpg

Hız sınırını aşıp güvenliği tehlikeye sokanlara yönelik radar uygulamaları bayramda da devam edecek. Türkiye resmi olarak Ramazan Bayramı tatiline girecek. İşlerinden çıkan çalışanlar ve okullarından çıkan öğrenciler bayram ziyaretleri ya da tatil kapsamında seyahat etmeye başlayacak. NTV'nin haberine göre, Türkiye genelinde sabit radarların olduğu noktalar belli oldu.Sabit radarlar nasıl çalışıyor?Sabit radar çevreyolu ve otoyollarda yolun üstüne kurulan platformdaki kameralar aracılığıyla hız tespiti yapabiliyor.Bunun dışında yolların ortasında ya da sağında solundaki boşluklarda bulunan TEDES direkleri vasıtasıyla da hız kontrolleri yapılıyor ve sınırlar aşılırsa otomatik olarak plakaya ceza kesiliyor.5 ve 10 kilometre aşım limiti uygulanacakKarayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle birlikte cezalarda artış yaşandı ve hız ihlallerine ilişkin yeni uygulamalar getirildi.Yeni kurallara göre sürücüler, hız limitlerini şehir içinde en fazla 5 km, şehirler arası yollarda ise 10 km kadar aşabilecek. Bu sınırların üzerine çıkıldığında radar cezaları uygulanmaya başlanacak.Örneğin hız sınırı 90 km olan yolda 100 km, 110 km olan yolda 120 km, 130 km olan yolda 140 km ve 140 km olan yolda 150 km hızdan itibaren cezai işlem başlatılacak.Yerleşim yeri içindeki hız ihlallerinde ceza tarifesiŞehir içinde genel hız sınırı 50 km olarak uygulanıyor. Yeni düzenlemeye göre 56 km/saatten itibaren ceza kesilecek.İhlalin büyüklüğüne göre cezalar kademeli olarak artıyor:Yerleşim yeri dışındaki hız sınırları ve cezalarŞehirler arası yollarda hız sınırları yol türüne göre değişiyor:Bu yollarda hız ihlali cezaları ise şöyle uygulanacak:Sabit radar noktaları Emniyet’in sitesinde yer alıyorSabit radar ve elektronik denetleme sistemlerinin yerleri Emniyet Genel Müdürlüğü sitesinde görülüyor. Bunun dışında gezici radar, yol kenarında duran radar araçlarına ilişkin olarak konum bilgisi verilmedi.Gezici radar hız sınırlarına uyan, üzerinde fazlaca anten olan araçlardan oluşuyor. Yol kenarında ekip otosu halinde bekleyen radarlar için de radara yaklaşmadan önce "Radar Hız Kontrolü" tabelası yolun kenarına konuluyor.Türkiye genelinde sabit radar noktaları belli olduAçıklanan sabit radar noktaları şöyle:Gölbaşı - AdıyamanAfyonkarahisar Yolu - SeydilerÇay - AfyonAfyonkarahisar - Denizli YoluSultandağı - AfyonkarahisarTınaztepe - AfyonkarahisarErzurumEzineGaziantepGeredeDüzağaç - Afyonkarahisar - Uşak YoluAmasyaAnkara - KırıkkaleAşkale - ErzurumBigaBoluBilecikHafik - SivasIlgaz - KastamonuİstanbulBilecik Başköy KavşağıAtkaracalar - ÇankırıBolu 2BozüyükBucak - Burdur YoluÇerkeşDazkırı - AfyonkarahisarDenizliAkçakiraz - ElazığErbaaKazım Karabekir - KaramanKayseriKeçiborluKepezKızılören - AfyonkarahisarKonyaKörfezKurşunluKütahyaLapsekiEvreşe - KeşanMardinMerzifonNiğdeOsmancıkOsmaniyePasinler - ErzurumSelçuk - İzmirSorgun - YozgatTaşova - AmasyaTekirdağ - Çorlu YoluTireboluTortumTosyaBanaz - UşakYıldızeli - SivasSarıkaya - Yozgat

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ramazan bayramı, radar, limit