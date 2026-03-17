Küba açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem

Küba'nın doğusunda, Guantanamo açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), sarsıntının 11,6 kilometre... 17.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-17T11:50+0300

Küba açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, sarsıntının merkez üssü Guantanamo bölgesine bağlı Maisi’nin yaklaşık 49 kilometre güneybatısı olarak belirlendi.Depremin, yerin yaklaşık 11,6 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.İlk belirlemelere göre can kaybı yokYetkililerden gelen ilk bilgilere göre deprem sonrası herhangi bir can veya mal kaybı rapor edilmedi. Bölgede kısa süreli panik yaşanırken, ciddi bir hasar tespit edilmediği aktarıldı.Tsunami riski oluşmadıDepremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Uzmanlar, depremin büyüklüğü ve derinliği nedeniyle deniz tabanında büyük çaplı bir yer değişimi yaşanmadığını ve bu nedenle tsunami riskinin oluşmadığını belirtiyor.

