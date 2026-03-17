Türkiye
Sputnik Türkiye, 17.03.2026
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260317/kuba-aciklarinda-58-buyuklugunde-deprem-1104308083.html
Küba açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem
Küba’nın doğusunda, Guantanamo açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), sarsıntının 11,6 kilometre... 17.03.2026, Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102448282_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_18823068f46e69522dfe3731d5031271.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
guantanamo, abd, küba, abd, deprem, deprem, deprem son dakika
Küba açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem

11:50 17.03.2026 (güncellendi: 11:51 17.03.2026)
Abone ol
Küba’nın doğusunda, Guantanamo açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), sarsıntının 11,6 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmazken, tsunami uyarısı yapılmadı.
Küba açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, sarsıntının merkez üssü Guantanamo bölgesine bağlı Maisi’nin yaklaşık 49 kilometre güneybatısı olarak belirlendi.
Depremin, yerin yaklaşık 11,6 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

İlk belirlemelere göre can kaybı yok

Yetkililerden gelen ilk bilgilere göre deprem sonrası herhangi bir can veya mal kaybı rapor edilmedi. Bölgede kısa süreli panik yaşanırken, ciddi bir hasar tespit edilmediği aktarıldı.

Tsunami riski oluşmadı

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Uzmanlar, depremin büyüklüğü ve derinliği nedeniyle deniz tabanında büyük çaplı bir yer değişimi yaşanmadığını ve bu nedenle tsunami riskinin oluşmadığını belirtiyor.
DÜNYA
İspanya Kralı VI. Felipe’den tarihi itiraf: 'Çok sayıda istismar yaşandı'
11:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала