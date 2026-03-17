UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Kiev'de alkolü fazla kaçıran ABD'li general, gizli belgeleri kaybetmiş
Kiev'de alkolü fazla kaçıran ABD'li general, gizli belgeleri kaybetmiş
Batılı ülkelerin askerlerinin Ukrayna'daki görev süreleri boyunca karıştıkları skandallara bir yenisi daha eklendi. 17.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-17T12:27+0300
2026-03-17T12:27+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
ukrayna
kiev
pentagon
abd savunma bakanlığı (pentagon)
ABD'li general Antonio Aguto'nun, Kiev’de bir litre Gürcü rakısı çaça içtikten sonra birkaç kez sert bir şekilde düştüğü ve ardından gizli belgeleri kaybettiği ortaya çıktı.ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) raporuna dayanan ve 2024 yılında yaşandığı belirtilen skandalda öne çıkanlar şöyle:🔴Aguto, Ukrayna'ya yapılan yardımları koordine ediyordu🔴Mayıs 2024'te bir akşam yemeği sırasında yarımşar litrelik iki şişe çaça içti, ardından düşerek başını duvara çarptı🔴Ertesi sabah dönemin ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşmesi planlanmıştı, Aguto bu görüşmeyi ertelemeyi reddetti🔴Dışişleri Bakanı ile görüşmeye giderken yolda bir kez daha düşen general, bu sefer çenesini betona çarptı🔴Daha sonra Aguto, yanına gizli belgeler alarak trene bindi ancak gizli haritaları da içeren belgeleri Polonya'daki vagonda unuttu🔴Belgeler ancak bir gün sonra bulunup iade edildi
ukrayna
kiev
abd, ukrayna, kiev, pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon)
abd, ukrayna, kiev, pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon)

Kiev'de alkolü fazla kaçıran ABD'li general, gizli belgeleri kaybetmiş

12:27 17.03.2026
Batılı ülkelerin askerlerinin Ukrayna'daki görev süreleri boyunca karıştıkları skandallara bir yenisi daha eklendi.
ABD'li general Antonio Aguto'nun, Kiev’de bir litre Gürcü rakısı çaça içtikten sonra birkaç kez sert bir şekilde düştüğü ve ardından gizli belgeleri kaybettiği ortaya çıktı.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) raporuna dayanan ve 2024 yılında yaşandığı belirtilen skandalda öne çıkanlar şöyle:

🔴Aguto, Ukrayna'ya yapılan yardımları koordine ediyordu

🔴Mayıs 2024'te bir akşam yemeği sırasında yarımşar litrelik iki şişe çaça içti, ardından düşerek başını duvara çarptı

🔴Ertesi sabah dönemin ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşmesi planlanmıştı, Aguto bu görüşmeyi ertelemeyi reddetti

🔴Dışişleri Bakanı ile görüşmeye giderken yolda bir kez daha düşen general, bu sefer çenesini betona çarptı

🔴Daha sonra Aguto, yanına gizli belgeler alarak trene bindi ancak gizli haritaları da içeren belgeleri Polonya'daki vagonda unuttu

🔴Belgeler ancak bir gün sonra bulunup iade edildi
