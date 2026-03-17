Kiev'de alkolü fazla kaçıran ABD'li general, gizli belgeleri kaybetmiş

ABD'li general Antonio Aguto'nun, Kiev’de bir litre Gürcü rakısı çaça içtikten sonra birkaç kez sert bir şekilde düştüğü ve ardından gizli belgeleri kaybettiği ortaya çıktı.



ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) raporuna dayanan ve 2024 yılında yaşandığı belirtilen skandalda öne çıkanlar şöyle:



🔴Aguto, Ukrayna'ya yapılan yardımları koordine ediyordu



🔴Mayıs 2024'te bir akşam yemeği sırasında yarımşar litrelik iki şişe çaça içti, ardından düşerek başını duvara çarptı



🔴Ertesi sabah dönemin ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşmesi planlanmıştı, Aguto bu görüşmeyi ertelemeyi reddetti



🔴Dışişleri Bakanı ile görüşmeye giderken yolda bir kez daha düşen general, bu sefer çenesini betona çarptı



🔴Daha sonra Aguto, yanına gizli belgeler alarak trene bindi ancak gizli haritaları da içeren belgeleri Polonya'daki vagonda unuttu



🔴Belgeler ancak bir gün sonra bulunup iade edildi