https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/resmi-gazetede-yayimlandi-tutun-ve-alkollu-icki-satis-belgelerine-yeni-yilda-zam-geldi-1092195586.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Tütün ve alkollü içki satış belgelerine yeni yılda zam geldi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Tütün ve alkollü içki satış belgelerine yeni yılda zam geldi

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesinin... 30.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-30T23:07+0300

2024-12-30T23:07+0300

2024-12-30T23:07+0300

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2025 yılında Resmi Gazete'de yayımlanarak tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satış belgelerinin fiyatları belirlendi.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesinin Uygulanmasıyla İlgili Tebliğ'e göre fiyatlar şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/alkollu-ickilere-iliskin-tesis-kurma-uretim-ve-proje-tadilat-izni-ucretleri-belli-oldu-yeni-yilda-1092193321.html

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