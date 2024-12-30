https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/resmi-gazetede-yayimlandi-tutun-ve-alkollu-icki-satis-belgelerine-yeni-yilda-zam-geldi-1092195586.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Tütün ve alkollü içki satış belgelerine yeni yılda zam geldi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Tütün ve alkollü içki satış belgelerine yeni yılda zam geldi
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesinin... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T23:07+0300
2024-12-30T23:07+0300
2024-12-30T23:07+0300
ekonomi
zam
sigaraya zam
kira zam oranı
ara zam
ek zam
resmi gazete
alkol
alkol satışı
alkol tüketimi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/1e/1044396357_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_afd7b86bc066e877027194a6d700e731.jpg
2025 yılında Resmi Gazete'de yayımlanarak tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satış belgelerinin fiyatları belirlendi.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesinin Uygulanmasıyla İlgili Tebliğ'e göre fiyatlar şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/alkollu-ickilere-iliskin-tesis-kurma-uretim-ve-proje-tadilat-izni-ucretleri-belli-oldu-yeni-yilda-1092193321.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/1e/1044396357_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_3cf1e92f5fd9e0f752af3922e9061f55.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tekel bayii belgeleri, tekel bayi belge fiyatları, tekel bayi açmak kaç lira
tekel bayii belgeleri, tekel bayi belge fiyatları, tekel bayi açmak kaç lira
Resmi Gazete'de yayımlandı: Tütün ve alkollü içki satış belgelerine yeni yılda zam geldi
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesinin Uygulanmasıyla İlgili Tebliği' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satış belgelerinin 2025 bedelleri açıklandı.
2025 yılında Resmi Gazete'de yayımlanarak tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satış belgelerinin fiyatları belirlendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesinin Uygulanmasıyla İlgili Tebliğ'e göre fiyatlar şu şekilde:
Tütün mamulleri ve alkollü içkiler için toptan satış belge bedeli: 65 bin 714 TL
Perakende satış belgeleri bedeli: İl merkezleri veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde: 3 bin 379 TL
İlçe merkezlerinde: 2 bin 233 TL
Diğer mahallerde: 811 TL
Açık içki satış belgeleri bedeli: İl merkezleri veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde: 14 bin 108 TL
Diğer mahallerde: 5 bin 413 TL
Nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgeleri bedeli: Kent merkezleri veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde: 34 bin 317 TL
Diğer mahallerde: 31 bin 520 TL