İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
İstanbul’da sis ulaşımı vurdu: Vapur seferleri iptal edildi
İstanbul’da sis ulaşımı vurdu: Vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da sabah saatlerinde özellikle Boğaz çevresi ve bazı ilçelerde etkili olan sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Şehir Hatları, kentteki elverişsiz... 17.03.2026, Sputnik Türkiye
İstanbul'da, Boğaz çevresi ve bazı ilçelerde sabah saatlerinde sis etkisini gösteriyor. Görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte kentte deniz ulaşımında aksamalar yaşandı.Şehir Hatları’ndan sefer iptali açıklamasıŞehir Hatları, kentteki elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, iptal edilen hatlarda ikinci bir duyuruya kadar sefer yapılmayacağı bildirildi.İptal edilen vapur hatları açıklandıDuyuruya göre, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Sarıyer-Beykoz, Anadolu Kavağı-Üsküdar, 07.20 Rumeli Kavağı-Eminönü ve 07.05 Sarıyer-Eminönü hatlarında ikinci bir duyuruya kadar sefer yapılmayacak.
sis, vapur, vapur seferleri
sis, vapur, vapur seferleri

İstanbul’da sis ulaşımı vurdu: Vapur seferleri iptal edildi

09:48 17.03.2026
İstanbul'da sabah saatlerinde özellikle Boğaz çevresi ve bazı ilçelerde etkili olan sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Şehir Hatları, kentteki elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğini açıkladı.
İstanbul'da, Boğaz çevresi ve bazı ilçelerde sabah saatlerinde sis etkisini gösteriyor. Görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte kentte deniz ulaşımında aksamalar yaşandı.

Şehir Hatları’ndan sefer iptali açıklaması

Şehir Hatları, kentteki elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, iptal edilen hatlarda ikinci bir duyuruya kadar sefer yapılmayacağı bildirildi.

İptal edilen vapur hatları açıklandı

Duyuruya göre, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Sarıyer-Beykoz, Anadolu Kavağı-Üsküdar, 07.20 Rumeli Kavağı-Eminönü ve 07.05 Sarıyer-Eminönü hatlarında ikinci bir duyuruya kadar sefer yapılmayacak.
