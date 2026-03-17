Benzine yeni zam geliyor: Akaryakıtta fiyat değişecek
Akaryakıt ürünlerinden benzine, petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle zam geliyor. Benzin fiyatlarına 2,17 lira artış yapılması bekleniyor. Çarşamba... 17.03.2026, Sputnik Türkiye
Akaryakıt ürünlerinden benzine, petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle zam geliyor. Benzin fiyatlarına 2,17 lira artış yapılması bekleniyor. Çarşamba gününden itibaren geçerli olması beklenen zam, Eşel Mobil Sistemi gereğince yüzde 75'i Özel Tüketim Vergisi'nden karşılanacak ve kalan yüzde 25'lik kısmı olan 54 kuruş pompalara zam olarak yansıyacak.Zammın büyük bölümü ÖTV'den karşılanacakBeklenen düzenlemeye göre benzin fiyatlarına yapılacak 2,17 liralık artışın tamamı doğrudan pompaya yansımayacak. Eşel Mobil Sistemi kapsamında artışın yüzde 75'lik bölümü Özel Tüketim Vergisi'nden karşılanırken, sürücüler pompa fiyatlarında 54 kuruşluk artış görecek.İl il yeni benzin fiyatlarıZam sonrası İstanbul'da benzinin litresinin 61,95 liraya, Ankara'da 62,92 liraya, İzmir'de 63,19 liraya, Doğu illerinde 64,5 lira seviyelerine yükselmesi bekleniyor.
Akaryakıt ürünlerinden benzine, petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle zam geliyor. Benzin fiyatlarına 2,17 lira artış yapılması bekleniyor. Çarşamba gününden itibaren geçerli olması beklenen zamda Eşel Mobil Sistemi gereğince artışın yüzde 75'i ÖTV'den karşılanacak, yüzde 25'lik kısmı olan 54 kuruş ise pompa fiyatlarına yansıyacak.
Zammın büyük bölümü ÖTV'den karşılanacak

Beklenen düzenlemeye göre benzin fiyatlarına yapılacak 2,17 liralık artışın tamamı doğrudan pompaya yansımayacak. Eşel Mobil Sistemi kapsamında artışın yüzde 75'lik bölümü Özel Tüketim Vergisi'nden karşılanırken, sürücüler pompa fiyatlarında 54 kuruşluk artış görecek.

İl il yeni benzin fiyatları

Zam sonrası İstanbul'da benzinin litresinin 61,95 liraya, Ankara'da 62,92 liraya, İzmir'de 63,19 liraya, Doğu illerinde 64,5 lira seviyelerine yükselmesi bekleniyor.
