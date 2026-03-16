İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Ramazan Bayramı nedeniyle YHT, anahat ve bölgesel trenlerde ek seferler konuldu
Ramazan Bayramı nedeniyle YHT, anahat ve bölgesel trenlerde 8 bin 898 kişilik kapasite artışı sağlandı. Yüksek hızlı tren seferlerinin de sayısı artırıldı. 16.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-16T11:57+0300
11:57 16.03.2026
Ramazan Bayramı'nda artan yolcu talebine yanıt vermek için yüksek hızlı tren (YHT), anahat ve bölgesel trenlerde toplam 8 bin 898 kişilik kapasite artışı sağlanacak. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda da 19-22 ve 23 Mart günlerinde ek seferler düzenlenecek.

Ek tren seferleri hizmete girecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Ramazan Bayram'ında artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için trenlerde yolcu kapasitesinin arttırıldığını ve yüksek hızlı trenlerde ek seferler gerçekleştirileceğini belirtti. Uraloğlu, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda 19-22-23 Mart günlerinde ek seferler düzenleyeceklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Ankara- İstanbul arasında 3 günde karşılıklı olarak 6 ek sefer gerçekleştireceğiz. Böylece 2 bin 898 kişi daha sevdiklerine YHT konforu ile ulaşacak. Ayrıca ilave YHT seferleri, Ankara'dan saat 11.15'te, İstanbul'dan ise 17.45'te gerçekleştirilecek"

Anahat ve bölgesel trenlerde 6 bin kişilik ek koltuk

İzmir Mavi Ekspresi, Güney/Vangölü Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Ege Ekspresi, 6 Eylül Ekspresi, 17 Eylül Ekspresi, Ankara Ekspresi, Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Treni, Edirne-Halkalı Bölgesel Trenlerine vagon ilavesi yapılacağının altını çizen Uraloğlu, 19 Mart-23 Mart tarihleri arasında anahat ve bölgesel trenlere, toplam 100 vagon ilave ile 6 bin kişilik ilave koltuk kapasitesi sağlayacaklarını vurguladı.
