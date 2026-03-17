https://anlatilaninotesi.com.tr/20260317/israil-iranin-besic-gucu-komutani-suleymaniyi-oldurduk-1104310524.html
İsrail: İran’ın Besic gücü komutani Süleymani’yi öldürdük
İsrail: İran’ın Besic gücü komutani Süleymani’yi öldürdük
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, İran’ın Besic gücü komutanı Gulam Rıza Süleymani’yi öldürdüğünü öne sürdü, İran’dan henüz doğrulama gelmedi. 17.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-17T12:59+0300
2026-03-17T12:59+0300
2026-03-17T12:59+0300
dünya
i̇srail
i̇ran
abd
avrupa birliği
muhafazakar parti (kanada)
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/11/1104310230_17:0:2031:1133_1920x0_80_0_0_dc2ec4b5554d5a0ca77c540aa9a7eb32.jpg
İsrail ordusu, İran'da düzenlenen gece operasyonunda Besic güçlerinin komutanı Gulamrıza Süleymani'nin öldürüldüğünü öne sürdü.İsrail basınında yer alan haberlere göre, saldırının Besic güçlerinin son dönemde kurduğu bir çadır kampına düzenlendiği belirtildi. İsrail ordusu, söz konusu kampın daha önce bazı karargahlarının vurulmasının ardından kurulduğunu ifade etti.Gulamrıza Süleymani kimdir?İşte İranlı komutan hakkında bilinenler: 'Diğer üst düzey yetkililer de öldü'Açıklamada, saldırıda paramiliter yapının komutan yardımcısı ile birlikte diğer üst düzey yetkililerin de hayatını kaybettiği öne sürüldü.İranlı yetkililer ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.Öte yandan İsrail ordusu, birkaç gün önce İran'da düzenlenen başka bir saldırıda Filistin İslami Cihad'ın üst düzey isimlerinden Ekrem el-Acuri'nin de hedef alındığını bildirdi.Açıklamada, el-Acuri'nin saldırıda ölmüş olabileceği, ancak bunun henüz kesin olarak doğrulanmadığı kaydedildi.
i̇srail
i̇ran
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/11/1104310230_268:0:1779:1133_1920x0_80_0_0_88a324794dfdc7f7d38a7cbf1c4179ef.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇srail, i̇ran, abd, avrupa birliği, muhafazakar parti (kanada), ortadoğu
i̇srail, i̇ran, abd, avrupa birliği, muhafazakar parti (kanada), ortadoğu
İsrail: İran’ın Besic gücü komutani Süleymani’yi öldürdük
İsrail ordusu, İran’ın Besic gücü komutanı Gulam Rıza Süleymani’yi öldürdüğünü öne sürdü, İran’dan henüz doğrulama gelmedi.
İsrail ordusu, İran’da düzenlenen gece operasyonunda Besic güçlerinin komutanı Gulamrıza Süleymani’nin öldürüldüğünü öne sürdü.
İsrail basınında yer alan haberlere göre, saldırının Besic güçlerinin son dönemde kurduğu bir çadır kampına düzenlendiği belirtildi. İsrail ordusu, söz konusu kampın daha önce bazı karargahlarının vurulmasının ardından kurulduğunu ifade etti.
Gulamrıza Süleymani kimdir?
İşte İranlı komutan hakkında bilinenler:
1964 doğumlu olan Süleymani, genç yaşta İran Devrim Muhafızları Ordusu’na katıldı ve örgüt içinde kademeli şekilde yükseldi.
İran-Irak Savaşı sırasında tabur komutanı olarak görev yaptı ve daha sonra İran Devrim Muhafızları'na bağlı çeşitli birliklere komuta etti.
2019 yılından bu yana, İran Devrim Muhafızları'na bağlı paramiliter gönüllü milis gücü olan ve yaklaşık 450 bin personelden oluştuğu tahmin edilen Besic güçlerinin başında bulunuyordu.
Bu görev, onu İran’ın iç güvenlik mekanizmasında kilit bir figür haline getirdi.
İran hükümetinin güçlü bir savunucusu olarak bilinen Süleymani, ABD, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve Kanada dahil olmak üzere birçok Batılı ülke ve kuruluş tarafından yaptırımlara tabi tutuldu.
‘Diğer üst düzey yetkililer de öldü’
Açıklamada, saldırıda paramiliter yapının komutan yardımcısı ile birlikte diğer üst düzey yetkililerin de hayatını kaybettiği öne sürüldü.
İranlı yetkililer ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.
Öte yandan İsrail ordusu, birkaç gün önce İran’da düzenlenen başka bir saldırıda Filistin İslami Cihad’ın üst düzey isimlerinden Ekrem el-Acuri’nin de hedef alındığını bildirdi.
Açıklamada, el-Acuri’nin saldırıda ölmüş olabileceği, ancak bunun henüz kesin olarak doğrulanmadığı kaydedildi.