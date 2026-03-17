İsrail: İran’ın Besic gücü komutani Süleymani’yi öldürdük

İsrail ordusu, İran’ın Besic gücü komutanı Gulam Rıza Süleymani’yi öldürdüğünü öne sürdü, İran’dan henüz doğrulama gelmedi. 17.03.2026, Sputnik Türkiye

İsrail ordusu, İran’da düzenlenen gece operasyonunda Besic güçlerinin komutanı Gulamrıza Süleymani’nin öldürüldüğünü öne sürdü.İsrail basınında yer alan haberlere göre, saldırının Besic güçlerinin son dönemde kurduğu bir çadır kampına düzenlendiği belirtildi. İsrail ordusu, söz konusu kampın daha önce bazı karargahlarının vurulmasının ardından kurulduğunu ifade etti.Gulamrıza Süleymani kimdir?İşte İranlı komutan hakkında bilinenler: ‘Diğer üst düzey yetkililer de öldü’Açıklamada, saldırıda paramiliter yapının komutan yardımcısı ile birlikte diğer üst düzey yetkililerin de hayatını kaybettiği öne sürüldü.İranlı yetkililer ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.Öte yandan İsrail ordusu, birkaç gün önce İran’da düzenlenen başka bir saldırıda Filistin İslami Cihad’ın üst düzey isimlerinden Ekrem el-Acuri’nin de hedef alındığını bildirdi.Açıklamada, el-Acuri’nin saldırıda ölmüş olabileceği, ancak bunun henüz kesin olarak doğrulanmadığı kaydedildi.

