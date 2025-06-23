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İslam Memiş: Dolar ve Euro artık çöp, yönümüz Yuan ve Ruble
İslam Memiş: Dolar ve Euro artık çöp, yönümüz Yuan ve Ruble
Sputnik Türkiye
Finans uzmanı İslam Memiş, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararının küresel piyasalarda ani bir şok etkisi yaratacağını açıkladı. İsrail-İran gerilimine... 23.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-23T19:25+0300
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Finans uzmanı İslam Memiş, İran'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik hamlesinin küresel piyasalarda ani bir dönüm noktası oluşturacağını açıkladı.İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarının ardından piyasaları değerlendiren İslam Memiş, ''Altın fiyatları yine yükselmedi, hatta haftaya eksiyle başladı, şu an itibariyle 3 bin 355 dolar seviyesinde. Küresel finans sistemini uyandırmak istemiyorlar, uyandırmıyorlar, dikkat çekmiyorlar. Özellikle savaşlar devam edince herkesin uçacak, kaçacak diye bir klasik başlık bekliyordu, bir görüntü bekliyordu, ama hayır, bu görüntüyü vermiyorlar, bilerek ve isteyerek vermiyorlar'' dedi.Piyasalarda savaş riskinin baskılandığını belirten Memiş, "Ya bahar gelecek ya kış gelecek ama çarşamba günü finansal piyasalar için çok önemli bir gün olacak. Normalde altın 3 bin 500 dolar, Brent petrol ise 85-88 dolar bandında olmalı. Ama bir yandan savaş devam ederken, bir yandan piyasa manipüle ediliyor. ‘Savaş fiyatlaması’ yapılmasına izin vermiyorlar'' açıklamasında bulundu.ABD ve müttefiklerinin Hürmüz Boğazı’na müdahale etmesi halinde savaş fiyatlamasının geri döneceğini açıklayan Memiş, ''Böyle bir müdahale olursa petrol 100 dolara, altın ise 3 bin 500 doların üzerine çıkar'' dedi.Döviz yatırımcısna seslenen Memiş, ''Dolar ve Euro artık çöp, yönümüz Yuan ve Ruble. Uzun vadede bu para birimlerine yöneliyoruz. Yeni küresel para sistemi şekilleniyor'' şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/bitcoin-100-bin-dolarin-altina-dustu-bitcoinde-dusus-devam-edecek-mi-1097230423.html
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ortadoğu, i̇slam memiş, i̇ran, i̇srail, yuan, ruble, kripto ruble, dijital ruble, rus rublesi, para, kripto para, para cezası, dijital para, uluslararası para fonu
ortadoğu, i̇slam memiş, i̇ran, i̇srail, yuan, ruble, kripto ruble, dijital ruble, rus rublesi, para, kripto para, para cezası, dijital para, uluslararası para fonu
İslam Memiş: Dolar ve Euro artık çöp, yönümüz Yuan ve Ruble
19:25 23.06.2025 (güncellendi: 19:27 23.06.2025)
Finans uzmanı İslam Memiş, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararının küresel piyasalarda ani bir şok etkisi yaratacağını açıkladı. İsrail-İran gerilimine rağmen son günlerde durgun seyreden piyasaların bu hamleyle yön değiştireceğini belirten Memiş, dolar ve euronun artık etkisini yitirdiğini, yuan ve rublenin yeni yatırım aracı olduğunu söyledi.
Finans uzmanı İslam Memiş, İran'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik hamlesinin küresel piyasalarda ani bir dönüm noktası oluşturacağını açıkladı.
İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarının ardından piyasaları değerlendiren İslam Memiş, ''Altın fiyatları yine yükselmedi, hatta haftaya eksiyle başladı, şu an itibariyle 3 bin 355 dolar seviyesinde. Küresel finans sistemini uyandırmak istemiyorlar, uyandırmıyorlar, dikkat çekmiyorlar. Özellikle savaşlar devam edince herkesin uçacak, kaçacak diye bir klasik başlık bekliyordu, bir görüntü bekliyordu, ama hayır, bu görüntüyü vermiyorlar, bilerek ve isteyerek vermiyorlar'' dedi.
Piyasalarda savaş riskinin baskılandığını belirten Memiş, "Ya bahar gelecek ya kış gelecek ama çarşamba günü finansal piyasalar için çok önemli bir gün olacak. Normalde altın 3 bin 500 dolar, Brent petrol ise 85-88 dolar bandında olmalı. Ama bir yandan savaş devam ederken, bir yandan piyasa manipüle ediliyor. ‘Savaş fiyatlaması’ yapılmasına izin vermiyorlar'' açıklamasında bulundu.
ABD ve müttefiklerinin Hürmüz Boğazı’na müdahale etmesi halinde savaş fiyatlamasının geri döneceğini açıklayan Memiş, ''Böyle bir müdahale olursa petrol 100 dolara, altın ise 3 bin 500 doların üzerine çıkar'' dedi.
Döviz yatırımcısna seslenen Memiş, ''Dolar ve Euro artık çöp, yönümüz Yuan ve Ruble. Uzun vadede bu para birimlerine yöneliyoruz. Yeni küresel para sistemi şekilleniyor'' şeklinde konuştu.