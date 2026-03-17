İran: Hürmüz Boğazı'ndaki durum savaş öncesi haline geri dönmeyecek
İran: Hürmüz Boğazı'ndaki durum savaş öncesi haline geri dönmeyecek
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı’ndaki durumun savaş öncesine dönmeyeceğini açıkladı 17.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-17T23:52+0300
2026-03-17T23:52+0300
2026-03-17T23:52+0300
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sosyal medya platformundan Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklama yaptı.Küresel petrol arzı için büyük önem taşıyan Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:28 Şubat'ta ABD ve İsrail, Tahran da dahil olmak üzere İran'daki hedeflere saldırılar düzenleyerek hasara ve sivil kayıplara neden oldu. İran ise buna karşılık olarak İsrail topraklarına ve Ortadoğu'daki ABD askeri tesislerine saldırılar düzenledi.İran çevresindeki gerilim, Basra Körfezi ülkelerinden küresel pazara petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatı için önemli bir güzergah olan Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin fiilen durmasına yol açarak, bölgedeki petrol ihracatını ve üretimini etkiledi.
ortadoğu, hürmüz boğazı, i̇ran, i̇srail, abd
ortadoğu, hürmüz boğazı, i̇ran, i̇srail, abd
İran: Hürmüz Boğazı'ndaki durum savaş öncesi haline geri dönmeyecek
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı’ndaki durumun savaş öncesine dönmeyeceğini açıkladı
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sosyal medya platformundan Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklama yaptı.
Küresel petrol arzı için büyük önem taşıyan Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Hürmüz Boğazı'ndaki durum savaş öncesi haline geri dönmeyecek.
28 Şubat'ta ABD ve İsrail, Tahran da dahil olmak üzere İran'daki hedeflere saldırılar düzenleyerek hasara ve sivil kayıplara neden oldu. İran ise buna karşılık olarak İsrail topraklarına ve Ortadoğu'daki ABD askeri tesislerine saldırılar düzenledi.
İran çevresindeki gerilim, Basra Körfezi ülkelerinden küresel pazara petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatı için önemli bir güzergah olan Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin fiilen durmasına yol açarak, bölgedeki petrol ihracatını ve üretimini etkiledi.