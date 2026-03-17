İran: Hürmüz Boğazı'ndaki durum savaş öncesi haline geri dönmeyecek

İran: Hürmüz Boğazı'ndaki durum savaş öncesi haline geri dönmeyecek

Sputnik Türkiye

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı’ndaki durumun savaş öncesine dönmeyeceğini açıkladı 17.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-17T23:52+0300

2026-03-17T23:52+0300

2026-03-17T23:52+0300

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sosyal medya platformundan Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklama yaptı.Küresel petrol arzı için büyük önem taşıyan Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:28 Şubat'ta ABD ve İsrail, Tahran da dahil olmak üzere İran'daki hedeflere saldırılar düzenleyerek hasara ve sivil kayıplara neden oldu. İran ise buna karşılık olarak İsrail topraklarına ve Ortadoğu'daki ABD askeri tesislerine saldırılar düzenledi.İran çevresindeki gerilim, Basra Körfezi ülkelerinden küresel pazara petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatı için önemli bir güzergah olan Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin fiilen durmasına yol açarak, bölgedeki petrol ihracatını ve üretimini etkiledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260317/iran-busehr-nukleer-santrali-sahasina-fuze-dustu-1104325899.html

hürmüz boğazı

i̇ran

i̇srail

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, hürmüz boğazı, i̇ran, i̇srail, abd