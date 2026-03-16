Küba’da ada genelinde elektrik kesintisi yaşanıyor

Sputnik Türkiye

Küba'da yetkililer, yaklaşık 11 milyon nüfuslu ülkede ada genelinde elektrik kesintisi yaşandığını bildirdi. 16.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-16T22:51+0300

Yaklaşık 11 milyon nüfuslu Küba’da ada genelinde elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.Enerji ve Maden Bakanlığının yaptığı açıklamada, ülkenin elektrik sisteminde 'tamamen bağlantı kesilmesi' meydana geldiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.Öte yandan bir haftadan uzun süre önce adanın batısını etkileyen geniş çaplı elektrik kesintisinin de milyonlarca kişiyi elektriksiz bıraktığı kaydedildi.Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, yaptığı açıklamada adanın üç aydan uzun süredir petrol sevkiyatı almadığını, enerji üretiminin güneş enerjisi, doğal gaz ve termoelektrik santrallerine dayandığını ifade etmişti.Küba yönetimi yaşanan enerji sorunlarından ABD’nin uyguladığı yaptırımları sorumlu tutarken, ABD Başkanı Donald Trump ocak ayında adaya petrol satan veya sağlayan ülkelere gümrük vergisi uygulanacağını söylemişti.

