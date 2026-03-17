https://anlatilaninotesi.com.tr/20260317/hurmuz-bogazi-planina-dair-supheler-artarken-abdde-petrol-yuzde-4-yukseldi-1104309298.html

Hürmüz Boğazı planına dair şüpheler artarken, ABD’de petrol yüzde 4 yükseldi

Sputnik Türkiye

Petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemileri korumaya yönelik ABD öncülüğündeki koalisyona dair şüphelerin sürmesiyle yükseldi. Trump’ın diğer ülkeleri katılmaya çağırdığı koalisyon ile ilgili şüpheler artıyor.

2026-03-17T12:19+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/09/1104115253_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9e05afb2d972090297ade160d16f075b.jpg

Bugün itibarıyla petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemileri korumaya yönelik ABD öncülüğündeki koalisyon konusundaki belirsizliklerin sürmesi nedeniyle yüzde 4 yükseldi.Uluslararası referans olan Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4 artarak 103.65 dolara çıkarken, ABD tipi West Texas Intermediate (WTI) petrol yüzde 4.2 yükselerek varil başına 97.08 dolara ulaştı (TSİ 11.32 itibarıyla).‘Hala gerilimi tırmandırıyor’MST Marquee enerji araştırmaları başkanı Saul Kavonic, “Trump yönetiminden savaşın süresine ilişkin çelişkili mesajlar geliyor; piyasa ise sahadaki ve hala gerilimi tırmandıran gelişmelere daha fazla odaklanıyor” dedi.ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, pazartesi günü yaptığı açıklamada ABD’nin İran petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verdiğini söyledi.Wall Street Journal, yetkililere dayandırdığı haberinde ABD’nin yakında gemilere boğazdan geçişte eşlik edecek ülkelerden oluşan bir koalisyonu açıklayacağını bildirdi.Ancak Başkan Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada diğer ülkeleri katılmaya çağırırken koalisyonun henüz tam anlamıyla kurulmadığını ima etti.Trump ayrıca bazı ülkelerin katılma konusunda isteksiz olmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.‘Bazıları daha az istekli’Trump basın toplantısında gazetecilere, “Bazıları çok istekli, bazıları ise daha az istekli. Ve sanırım bazıları hiç katılmayacak. Yaklaşık 40 yıldır on milyarlarca dolar harcayarak koruduğumuz bir veya iki ülkenin bunu yapmayacağını düşünüyorum” dedi.ABD, müttefiklerini boğazdan geçen tanker trafiğini korumak için askeri güç göndermeye çağırıyor. İran’ın saldırılarının ardından bu kritik deniz ticaret rotasındaki gemi hareketleri sert şekilde azaldı ve bu durum, küresel petrol arzında tarihin en büyük kesintilerinden birini tetikledi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

