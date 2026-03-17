Hollywood’un usta oyuncusu Matt Clark hayatını kaybetti
Hollywood’un usta oyuncusu Matt Clark hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Amerikalı aktör Matt Clark, 89 yaşında hayatını kaybetti. Omurga ameliyatı sonrası gelişen komplikasyonlar... 17.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-17T11:31+0300
2026-03-17T11:31+0300
2026-03-17T11:31+0300
abd
Hollywood’un tanınmış karakter oyuncularından Matt Clark, 89 yaşında yaşamını yitirdi. ABD basınında yer alan haberlere göre Clark, Pazar sabahı Teksas’ın Austin kentindeki evinde, geçirdiği omurga ameliyatının ardından gelişen komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti.Clark’ın ölüm haberini ailesine dayandıran TMZ, usta oyuncunun uzun ve üretken bir kariyerin ardından yaşamını yitirdiğini aktardı.“Geleceğe Dönüş 3” ile hafızalara kazındıClark, özellikle kült bilim kurgu serisinin üçüncü filmi olan “Geleceğe Dönüş III” (Back to the Future Part III)’te canlandırdığı barmen karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.Sinema kariyeri boyunca çok sayıda yapımda yer alan Clark, Clint Eastwood ve John Wayne gibi Hollywood’un efsane isimleriyle aynı projelerde rol aldı.Sinema ve televizyonun üretken yüzlerinden biriydiUsta oyuncu, 1984 yapımı “The Adventures of Buckaroo Banzai: Across the Eighth Dimension” gibi filmlerin yanı sıra, “Bonanza” ve “Dynasty” gibi popüler televizyon dizilerinde de performans sergiledi.Clark ayrıca “Grace Under Fire” dizisindeki rolüyle televizyon izleyicisinin de yakından tanıdığı bir isim haline geldi.'Şöhret değil, işini sevdi'Ailesinin açıklamasına göre Matt Clark, meslek hayatı boyunca meslektaşları tarafından saygı gören bir oyuncuydu. Ancak Clark’ın hiçbir zaman şöhret peşinde koşmadığı, asıl tutkusunun oyunculuk olduğu vurgulandı.Ailesi, Clark’ın kariyerini “başarılı” olarak tanımlarken, usta oyuncunun “kendi şartlarıyla yaşadığı ve hayatını da bu şekilde noktaladığı” ifadelerini kullandı.
abd
pazar
teksas
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
clint eastwood, abd, abd, pazar, teksas, hollywood, tmz
Hollywood’un usta oyuncusu Matt Clark hayatını kaybetti
“Geleceğe Dönüş 3” filmindeki barmen rolüyle tanınan Amerikalı aktör Matt Clark, 89 yaşında hayatını kaybetti. Omurga ameliyatı sonrası gelişen komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitiren Clark’ın ölümü, Hollywood’da üzüntü yarattı. Usta oyuncu, kariyeri boyunca birçok önemli yapımda rol aldı.
Hollywood’un tanınmış karakter oyuncularından Matt Clark, 89 yaşında yaşamını yitirdi. ABD basınında yer alan haberlere göre Clark, Pazar sabahı Teksas’ın Austin kentindeki evinde, geçirdiği omurga ameliyatının ardından gelişen komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti.
Clark’ın ölüm haberini ailesine dayandıran TMZ
, usta oyuncunun uzun ve üretken bir kariyerin ardından yaşamını yitirdiğini aktardı.
“Geleceğe Dönüş 3” ile hafızalara kazındı
Clark, özellikle kült bilim kurgu serisinin üçüncü filmi olan “Geleceğe Dönüş III” (Back to the Future Part III)’te canlandırdığı barmen karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.
Sinema kariyeri boyunca çok sayıda yapımda yer alan Clark, Clint Eastwood
ve John Wayne
gibi Hollywood’un
efsane isimleriyle aynı projelerde rol aldı.
Sinema ve televizyonun üretken yüzlerinden biriydi
Usta oyuncu, 1984 yapımı “The Adventures of Buckaroo Banzai: Across the Eighth Dimension” gibi filmlerin yanı sıra, “Bonanza” ve “Dynasty” gibi popüler televizyon dizilerinde de performans sergiledi.
Clark ayrıca “Grace Under Fire” dizisindeki rolüyle televizyon izleyicisinin de yakından tanıdığı bir isim haline geldi.
'Şöhret değil, işini sevdi'
Ailesinin açıklamasına göre Matt Clark, meslek hayatı boyunca meslektaşları tarafından saygı gören bir oyuncuydu. Ancak Clark’ın hiçbir zaman şöhret peşinde koşmadığı, asıl tutkusunun oyunculuk olduğu vurgulandı.
Ailesi, Clark’ın kariyerini “başarılı” olarak tanımlarken, usta oyuncunun “kendi şartlarıyla yaşadığı ve hayatını da bu şekilde noktaladığı” ifadelerini kullandı.