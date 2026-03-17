İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260317/evde-cikan-yanginda-1-yasindaki-bebek-yasamini-yitirdi-1104307088.html
Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi
Beyoğlu'nda bir binanın giriş katında yangın çıktı. Yangında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. 17.03.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099232725_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e4b72df6e02b9314837012d831afc037.jpg
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099232725_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_af3f34975896eaa6c250afc0a3450e34.jpg
11:27 17.03.2026
Beyoğlu'nda iki katlı bir binanın giriş katında çıkan yangında dumandan etkilenen 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi. Bebeğin anne ve babası hastaneye kaldırıldı.

Yangın bir anda evi sardı

Sururi Mehmet Efendi Mahallesi Ufak Köprü Sokak'taki 2 katlı binanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın bir anda evi sararken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Minik bebek kurtarılamadı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken dairede bulunan biri bebek 3 kişi tahliye edildi. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Dumandan etkilenen ve olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan diğer 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri yangının çıktığı evde çalışma yaptı.
