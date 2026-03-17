Geçen hafta yangın çıktığı bildirilmişti: Gerald R. Ford uçak gemisindeki yangının söndürülmesi 30 saat sürmüş
Geçen hafta yangın çıktığı bildirilmişti: Gerald R. Ford uçak gemisindeki yangının söndürülmesi 30 saat sürmüş
ABD’nin Kızıldeniz’e konuşlandırdığı ve İran’a yönelik saldırılarda kullandığı Gerald R. Ford uçak gemisinde geçen hafta çıkan yangını söndürme çalışmalarının... 17.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-17T09:54+0300
2026-03-17T09:54+0300
2026-03-17T09:54+0300
ABD basınına konuşan USS Gerald R. Ford uçak gemisinin mürettebatı, geçen hafta çamaşırhane bölümünde çıkan yangınla ilgili ayrıntıları paylaştı.İki filo yetkilisi, yangının geminin çamaşırhane bölümündeki kurutma makinesinin havalandırma borusunda başladığını ve hızla yayıldığını söyledi. Yetkililer ve mürettebat üyeleri, yangını söndürme çalışmalarının 30 saatten fazla sürdüğünü kaydetti.Olay büyük bir tehdit oluşturmasa da, uçak gemisi 10 aydır denizde olduğu için denizciler kıyafetlerini yıkayamadıklarından gemideki koşulların yine de kötüleştiği ifade edildi. Ayrıca 600 yatağın yanması nedeniyle denizcilerin yatacak yeri de yok.Yangın, 12 Mart Perşembe günü meydana gelmişti. Olayda iki kişinin yaralandığı bildirilmişti. ABD 5. Filosu, olayın bölgedeki gerilim kaynaklı olmadığını açıklamıştı. İran, ABD’li denizcilerin kendilerinin gemiyi ateşe verdiğini iddia etmişti.ABD’nin en büyük uçak gemisi olan Gerald R. Ford halihazırda Kızıldeniz’de bulunuyor ve İran’a yönelik operasyona katılıyor.
abd, gerald r. ford, kızıldeniz, yangın, i̇ran
abd, gerald r. ford, kızıldeniz, yangın, i̇ran
Geçen hafta yangın çıktığı bildirilmişti: Gerald R. Ford uçak gemisindeki yangının söndürülmesi 30 saat sürmüş
ABD’nin Kızıldeniz’e konuşlandırdığı ve İran’a yönelik saldırılarda kullandığı Gerald R. Ford uçak gemisinde geçen hafta çıkan yangını söndürme çalışmalarının en az 30 saat sürdüğü belirtildi.
ABD basınına konuşan USS Gerald R. Ford uçak gemisinin mürettebatı, geçen hafta çamaşırhane bölümünde çıkan yangınla ilgili ayrıntıları paylaştı.
İki filo yetkilisi, yangının geminin çamaşırhane bölümündeki kurutma makinesinin havalandırma borusunda başladığını ve hızla yayıldığını söyledi. Yetkililer ve mürettebat üyeleri, yangını söndürme çalışmalarının 30 saatten fazla sürdüğünü kaydetti.
Olay büyük bir tehdit oluşturmasa da, uçak gemisi 10 aydır denizde olduğu için denizciler kıyafetlerini yıkayamadıklarından gemideki koşulların yine de kötüleştiği ifade edildi. Ayrıca 600 yatağın yanması nedeniyle denizcilerin yatacak yeri de yok.
Yangın, 12 Mart Perşembe günü meydana gelmişti. Olayda iki kişinin yaralandığı bildirilmişti. ABD 5. Filosu, olayın bölgedeki gerilim kaynaklı olmadığını açıklamıştı. İran, ABD’li denizcilerin kendilerinin gemiyi ateşe verdiğini iddia etmişti.
ABD’nin en büyük uçak gemisi olan Gerald R. Ford halihazırda Kızıldeniz’de bulunuyor ve İran’a yönelik operasyona katılıyor.