Premier Lig'den sert yaptırım: Chelsea’ye para cezası ve transfer yasağı

Premier Lig'den sert yaptırım: Chelsea’ye para cezası ve transfer yasağı

Sputnik Türkiye

Chelsea, Premier Lig kurallarının geçmişte ihlal edilmesi nedeniyle 10.75 milyon sterlin (yaklaşık 14.3 milyon dolar) para cezasına çarptırıldı. 16.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-16T19:25+0300

2026-03-16T19:25+0300

2026-03-16T19:25+0300

Premier Lig, 2011-2018 yılları arasında Chelsea'yle bağlantılı üçüncü tarafların oyunculara, kayıtlı olmayan menajerlere ve bazı kişi veya kuruluşlara bildirilmeden ödemeler yaptığını tespit etti.Lig yönetimi, kulübe 10.75 milyon sterlin (yaklaşık 14.3 milyon dolar) para cezası ayrıca bir yıllık A takım transfer yasağı verdi ancak bu cezanın iki yıl süreyle ertelendiğini açıkladı. Bunun yanında kulübe dokuz ay süreyle akademi transfer yasağı da getirildi ve bu ceza hemen yürürlüğe girdi.Kulübün mevcut sahiplerinin 2022’de olası ihlalleri gönüllü olarak bildirdiği ve soruşturma sürecinde tam iş birliği yaptığı da ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/galatasarayin-muhtemel-rakipleri-belli-oldu-1104158651.html

i̇ngiltere

Sputnik Türkiye

i̇ngiltere, chelsea, chelsea futbol kulübü, chelsea futbol takımı, chelsea fc, maç, tarihi maç