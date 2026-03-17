Fatih Altaylı, beyin ameliyatına alındı

Gazeteci Fatih Altaylı, beynindeki tümörün büyümesi nedeniyle ameliyata alındı. Operasyonun sürdüğü, durumunun yakından takip edildiği bildirildi. Haberi... 17.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-17T09:26+0300

Gazeteci Fatih Altaylı, beynindeki tümörün büyümesi nedeniyle ameliyata alındı. Operasyonun sürdüğü, sağlık durumunun ise yakından takip edildiği bildirildi.Gazeteci İsmail Saymaz, Fatih Altaylı’nın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, Altaylı’nın bu sabah saat 07.00’de beyin ameliyatına alındığını ve operasyonun devam ettiğini söyledi.Tümörün büyüdüğü ve beyinde baskı oluşturduğu belirtildiSaymaz, Altaylı’nın beyninde daha önce tespit edilen iyi huylu bir tümör bulunduğunu belirtti. Cezaevi sürecinde tümörün büyüdüğünü ifade eden Saymaz, söz konusu oluşumun yaklaşık 2,5 santimetreye ulaştığını ve beyinde baskı oluşturur hâle geldiğini aktardı.Bu gelişme üzerine beyin ameliyatı kararının alındığı belirtildi.İsmail Saymaz’dan açıklamaSaymaz, programda şu ifadeleri kullandı:"Fatih ağabeye de çok geçmiş olsun. Şu saat itibarıyla beyin ameliyatına girdi. Bunu aktarmış olayım. Bu bilgiyi vermiş olayım. Saat 7'de ameliyata alındı. Şu an ameliyatta olsa gerek. Kendisinin öteden beri beyninde huysuz olmayan bir ur varmış. Fakat cezaevi sürecinde bunda büyüme tespit edilmiş. 2,5 santime kadar ulaşmış. Ve artık beyine baskı yapar hâle gelmiş.Bu nedenle kendisi bu sabah itibarıyla ameliyat alındı.Şu saatte de ameliyatı devam ediyor. Dışarıdan bakıldığında basit bir ameliyat.Cezaevindeyken durduk yere büyüdüğünü söyledi bu urun. Tabii cezaevi şartları maalesef Fatih ağabeyinin sağlığına da tesir etmiş. Önümüzdeki saat içerisinde ameliyattan çıkar diye umuyoruz."

