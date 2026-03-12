https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/yasli-cift-evinde-cikan-yanginda-hayatini-kaybetti-ciftin-oglu-gelini-torunu-dahil-5-kisi-gozaltina-1104188145.html

Yaşlı çift evinde çıkan yangında hayatını kaybetti: Çiftin oğlu, gelini, torunu dahil 5 kişi gözaltına alındı

Yaşlı çift evinde çıkan yangında hayatını kaybetti: Çiftin oğlu, gelini, torunu dahil 5 kişi gözaltına alındı

Muğla'da evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden yaşlı çiftin oğlu, gelini dahil olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı. Yangını çiftin torunuyla eşinin... 12.03.2026, Sputnik Türkiye

Muğla'nın Yatağan ilçesinde Asım Kasap (87) ile eşi Nazire Kasap'ın (76) hayatını kaybetmesinin ardından jandarma ekiplerince başlatılan soruşturmada yangının doğal yollardan çıkmadığı, maktullerin torunu Busenaz K. (26) ile eşi Kürşat K. (29) tarafından kasten çıkarıldığı belirlendi.Şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüten ekipler, Busenaz ve Kürşat K'yı yurtdışına çıkmak üzere bulundukları İstanbul Havalimanı’nda yakaladı.Operasyon kapsamında yaşlı çiftin oğlu Ü.K, gelini S.K. ile E.G. de gözaltına alındı.Muğla'ya getirilen şüphelilerin jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.5 Mart'ta Turgut Mahallesi'nde Asım Kasap ile eşi Nazire Kasap'ın yaşadığı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ekiplerin söndürdüğü yangında Nazire Kasap olay yerinde, Asım Kasap ise kaldırıldığı Yatağan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

