ABD, 12 Mart itibariyle gemilere yüklenen Rus petrolünün satışını onayladı

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi açıklamasına göre, ABD, 12 Mart'tan itibaren gemilere yüklenen Rus ham petrolü ve türevlerinin satın... 13.03.2026
ABD, 12 Mart itibarıyla gemilere yüklenmiş Rus ham petrolü ve petrol ürünlerinin satışına izin verdiğini açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi’nin (OFAC) yayımladığı genel lisans belgesinde şu ifadeler yer aldı:'Finansal fayda sağlamayacak'ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise, ABD’nin Rus petrolü satın alınmasına verdiği iznin kısa vadeli olduğunu ve Rus hükümetine önemli bir mali fayda sağlamayacağını ifade etti.Bessent, yaptığı açıklamada şunları belirtti:
rusya
abd, rusya, yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac), scott bessent, rus petrolü
ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi açıklamasına göre, ABD, 12 Mart'tan itibaren gemilere yüklenen Rus ham petrolü ve türevlerinin satın alınmasına izin verdi.
ABD, 12 Mart itibarıyla gemilere yüklenmiş Rus ham petrolü ve petrol ürünlerinin satışına izin verdiğini açıkladı.
ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi’nin (OFAC) yayımladığı genel lisans belgesinde şu ifadeler yer aldı:
“Bu genel lisansın (b) paragrafında belirtilen istisnalar dışında, yukarıda listelenen yetkililer tarafından yasaklanan işlemler kapsamında bulunan ve Rusya Federasyonu menşeli ham petrol veya petrol ürünlerinin satışı, teslimi ya da gemilerden boşaltılmasıyla doğrudan bağlantılı ve gerekli olan tüm işlemler, söz konusu ürünlerin 12 Mart 2026 saat 00.01 (Doğu Yaz Saati) itibarıyla herhangi bir gemiye yüklenmiş olması şartıyla 11 Nisan 2026 saat 00.01’e kadar yetkilendirilmiştir.”
'Finansal fayda sağlamayacak'
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise, ABD’nin Rus petrolü satın alınmasına verdiği iznin kısa vadeli olduğunu ve Rus hükümetine önemli bir mali fayda sağlamayacağını ifade etti.
Bessent, yaptığı açıklamada şunları belirtti:
“Küresel arzın mevcut kapasitesini artırmak amacıyla ABD Hazine Bakanlığı, denizde mahsur kalmış Rus petrolünün ülkeler tarafından satın alınmasına geçici bir yetki veriyor. Bu dar kapsamlı ve kısa süreli önlem, yalnızca halihazırda sevkiyat halinde olan petrol için geçerlidir ve Rus hükümetine önemli bir finansal fayda sağlamayacaktır.”