ABD, 12 Mart itibariyle gemilere yüklenen Rus petrolünün satışını onayladı

“Bu genel lisansın (b) paragrafında belirtilen istisnalar dışında, yukarıda listelenen yetkililer tarafından yasaklanan işlemler kapsamında bulunan ve Rusya Federasyonu menşeli ham petrol veya petrol ürünlerinin satışı, teslimi ya da gemilerden boşaltılmasıyla doğrudan bağlantılı ve gerekli olan tüm işlemler, söz konusu ürünlerin 12 Mart 2026 saat 00.01 (Doğu Yaz Saati) itibarıyla herhangi bir gemiye yüklenmiş olması şartıyla 11 Nisan 2026 saat 00.01’e kadar yetkilendirilmiştir.”