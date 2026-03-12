https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/kullanilmayan-ibanlarla-ilgili-uzmanindan-kritik-uyari-bu-hatayi-sakin-yapmayin-1104204529.html
Kullanılmayan IBAN'larla ilgili uzmanından kritik uyarı: Bu hatayı sakın yapmayın
Kullanılmayan İBAN'lar üzerinde suç işlenme ihtimalinin yüksekliğine dikkat çeken uzmanlar 'kapatın' diyerek uyardı. 12.03.2026, Sputnik Türkiye
IBAN kiralama veya dolandırıcılık olaylarının giderek arttığına dikkat çeken Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölüm Başkanı Prof. Dr. Seçkin Yavuzdoğan, "Kullanılmayan hesapların kapatılmasında fayda var. Özellikle kullanılmayan hesaplar üzerinden suçların işlenme ihtimali daha yüksek" uyarısında bulundu. IBAN dolandırıcılarının hedefindeler Üniversite öğrencileri, ev kadınları ve işsiz insanların dolandırıcıların hedefinde olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yavuzdoğan, dolandırıcıların genellikle kısa süreliğine banka hesabını kullanma talebinde bulunduğunu ifade ederek, "Bu kişiler "hesabını sadece bir defaya mahsus kullanalım", "senin hesabına para gelsin, sana da ödeme yapalım" gibi vaatlerle insanları kandırabiliyor. Bu da suçun mağduru bazen de faili haline gelmenize neden olabilir" ifadelerini kullandı. Banka hesabını başkalarına kullandıran kişilerin "nitelikli dolandırıcılık", "başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" gibi suçlarla karşı karşıya kalabileceğini dile getiren Yavuzdoğan, şunları söyledi:Bu teklifle gelen insanlardan uzak durun Yavuzdoğan banka hesaplarının kullandırılmasının suç örgütlerine yardım etme suçunu da oluşturabileceğinin altını çizerken, komşu, arkadaş veya iş arkadaşlarından gelen "IBAN'ını verir misin" ya da "benim yerime şu hesaba ödeme alır mısın" gibi tekliflerin kesinlikle reddedilmesi gerektiğini kaydetti.Kendisini hakim, savcı, avukat ya da polis olarak tanıtan kişilerle iletişime geçilmeden önce mutlaka resmi kurumlar aracılığıyla doğrulama yapılması gerektiğini dile getiren Yavuzdoğan, şöyle konuştu:"Bu tür vaatlere karşı uyanık olunmalı ve kanmamalı. Kişisel verileri ve şifreleri gizli tutmak büyük önem taşır. Kimlik bilgilerimizi, banka ve kredi kartı şifrelerimizi, mobil bankacılık bilgilerimizi kesinlikle kimseyle paylaşmamalıyız. Eğer banka hesaplarında özellikle gece saatlerinde küçük miktarlarda da olsa şüpheli hareketler görülürse derhal banka ile iletişime geçilmeli, hesap bloke ettirilmeli ve en yakın kolluk birimine ya da Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmalıdır."Kullanılmayan hesaplarınızı kapatın Kullanılmayan banka hesaplarının kapatılmasının dolandırıcılık riskini azaltacağını ifade eden Yavuzdoğan, "Kullanılmayan hesapların kapatılmasında fayda var. Zira özellikle kullanılmayan hesaplar üzerinden bu suçların işlenme ihtimali daha yüksektir." değerlendirmesinde bulunurken sık kullanılmayan hesapların da mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. .
