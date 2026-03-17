Bayramda otobüs firmalarına ek sefer imkanı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle biletli yolcu taşıyan otobüs firmalarının turizm taşımacılığı için yetkilendirilmiş... 17.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-17T15:08+0300

yaşam

abdulkadir uraloğlu

ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı

bayram

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada Ramazan Bayramı tatili süresince yapılacak ek şehirler arası otobüs seferlerine ilişkin bilgi verdi.Bayram dönemlerinde yolcu talebinin olağan sefer kapasitesinin çok üzerine çıktığına işaret eden Bakan Uraloğlu, tatil süresince şehirler arası yolcu taşımacılığında ciddi yoğunluk yaşanmasını beklediklerini aktardı.Ek seferlere onay çıktıUraloğlu, vatandaşların mağdur olmaması için ek sefer imkanının genişletildiğine dikkat çekerek, "Ramazan Bayramı'nda artması beklenen yolcu yoğunluğuna karşı mevcut tarifeli seferlerin bu talebi karşılayabilmesi için biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının turizm amaçlı yetkilendirilmiş araçlarını ek seferlerde kullanabilmesine imkan tanıdık." ifadesini kullandı.Ek seferler devreye alınacakBiletli yolcu taşımacılığı yapan B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmaların, "tarifeli hatlar dışına çıkmama", "ücret tarifelerine uyma" ve "yapılan taşımadaki tüm sorumluluğu üstlenme" şartlarıyla ek sefer yapabileceğini bildiren Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

