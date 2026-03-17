Bayramda otobüs firmalarına ek sefer imkanı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle biletli yolcu taşıyan otobüs firmalarının turizm taşımacılığı için yetkilendirilmiş... 17.03.2026, Sputnik Türkiye
abdulkadir uraloğlu
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı
bayram
15:08 17.03.2026
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle biletli yolcu taşıyan otobüs firmalarının turizm taşımacılığı için yetkilendirilmiş araçlarını da kullanmasına imkan tanıdıklarını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada Ramazan Bayramı tatili süresince yapılacak ek şehirler arası otobüs seferlerine ilişkin bilgi verdi.
Bayram dönemlerinde yolcu talebinin olağan sefer kapasitesinin çok üzerine çıktığına işaret eden Bakan Uraloğlu, tatil süresince şehirler arası yolcu taşımacılığında ciddi yoğunluk yaşanmasını beklediklerini aktardı.

Ek seferlere onay çıktı

Uraloğlu, vatandaşların mağdur olmaması için ek sefer imkanının genişletildiğine dikkat çekerek, "Ramazan Bayramı'nda artması beklenen yolcu yoğunluğuna karşı mevcut tarifeli seferlerin bu talebi karşılayabilmesi için biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının turizm amaçlı yetkilendirilmiş araçlarını ek seferlerde kullanabilmesine imkan tanıdık." ifadesini kullandı.

Ek seferler devreye alınacak

Biletli yolcu taşımacılığı yapan B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmaların, "tarifeli hatlar dışına çıkmama", "ücret tarifelerine uyma" ve "yapılan taşımadaki tüm sorumluluğu üstlenme" şartlarıyla ek sefer yapabileceğini bildiren Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Ayrıca Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne (U-ETDS) bildirimde bulunmaları kaydıyla B2 ve D2 yetki belgesi sahipleri, 25 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip taşıtlarını da kullanarak ek sefer yapabilecek. Firmalar, bu araçlarla gerçekleştirecekleri ek seferlerini 29 Mart gün sonuna kadar sürdürebilecek."
