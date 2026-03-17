Meteoroloji'den buzlanma uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?

Sputnik Türkiye

17 Mart hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelindeki çoğu illerde yağışsız bir gün. Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Rize, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır... 17.03.2026, Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17 Mart hava durumu tahminlerine göre Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Rize, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Mardin çevreleri ve Artvin'in kuzeyi ile zamanla Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Marmara ve yurdun iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.MARMARAParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Balıkesir'in batı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.EDİRNE – 15°C – Parçalı ve az bulutluİSTANBUL – 12°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluKIRKLARELİ – 13°C – Parçalı ve az bulutluKOCAELİ – 12°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluEGEParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu gece saatlerinde kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR – 16°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluDENİZLİ – 20°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluİZMİR – 18°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA – 18°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluAKDENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay ile zamanla gece saatlerinde Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güney ve doğusu ile öğle saatlerinde kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA – 19°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu gece saatlerinde il merkezi ve batı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.ANKARA – 16°C – Parçalı, yer yer çok bulutluESKİŞEHİR – 16°C – Parçalı, yer yer çok bulutluKONYA – 18°C – Parçalı, yer yer çok bulutluNEVŞEHİR – 16°C – Parçalı, yer yer çok bulutluBATI KARADENİZParçalı ve yer yer bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.BOLU – 14°C – Parçalı ve az bulutluDÜZCE – 13°C – Parçalı ve az bulutluKASTAMONU – 14°C – Parçalı, yer yer çok bulutluZONGULDAK – 9°C – Parçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA – 16°C – Parçalı ve çok bulutluSAMSUN – 11°C – Parçalı ve çok bulutluTOKAT – 18°C – Parçalı ve çok bulutluTRABZON – 11°C – Parçalı ve çok bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.ERZURUM – 5°C – Parçalı ve çok bulutluKARS – 4°C – Parçalı ve çok bulutluMALATYA – 14°C – Parçalı ve çok bulutluVAN – 7°C – Parçalı ve çok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT – 15°C – Parçalı ve çok bulutluŞANLIURFA – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260316/hakkariyi-saganak-vurdu-semdinlide-heyelan-yasandi-1104298372.html

