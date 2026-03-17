https://anlatilaninotesi.com.tr/20260317/baklava-devi-icin-dugmeye-basildi-223-milyon-tlye-satisa-cikiyor-1104305235.html
Baklava devi için düğmeye basıldı: 223 milyon TL'ye satışa çıkıyor
Sputnik Türkiye
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım yönetimindeki Baklavacı Faruk Güllü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı. Şirkete ait taşınır ve... 17.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-17T10:47+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1a/1094873941_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_bf65f7f062454b3dc1a3b269a75b0983.jpg
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak yönettiği Baklavacı Güllüoğlu Gıda Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'ye ait varlıklardan oluşturulan "Baklavacı Faruk Güllü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün satışa çıkarıldığını açıkladı.Faruk Güllü satılıyorSatış kapsamında yer alan ticari ve iktisadi bütünlüğün muhammen bedeli 223 milyon TL olarak belirlendi. Söz konusu bütünlük; şirkete ait taşınır ve taşınmaz varlıkların yanı sıra çeşitli haklar, alacaklar ve sözleşmeleri kapsıyor.Satış ne zaman?TMSF tarafından yapılan duyuruya göre satış ihalesi 8 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.2016 yılında el konulmuştuBaklavacı Güllüoğlu 2016 yılında başlatılan soruşturmalarla gündeme gelmişti.FETÖ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketlere yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, "terör örgütünün finansmanı", "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamalarıyla söz konusu varlıklara el konulmuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1a/1094873941_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0371ff87caded1d19a5a708fec7afc37.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım yönetimindeki Baklavacı Faruk Güllü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı. Şirkete ait taşınır ve taşınmaz varlıkların yanı sıra çeşitli haklar, alacaklar ve sözleşmeleri kapsayan bütünlük için 223 milyon TL muhammen bedel belirlendi.
