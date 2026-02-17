https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/bayramda-baklava-tuketimi-zirvede-gunluk-5-bin-ton-bekleniyor-en-ucuz-baklava-kac-tl-1103565376.html

Bayramda baklava tüketimi zirvede: Günlük 5 bin ton bekleniyor, en ucuz baklava kaç TL?

Sputnik Türkiye

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı boyunca baklava fiyatlarına zam yapılmayacağını açıkladı... 17.02.2026

Baklava ve tatlı üreticileri, Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı boyunca fiyatları sabitleme kararı aldı. BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım, “Tüketicilerimiz rahat olsunlar. Ramazanda ve Ramazan Bayramı'nda baklava sektörü olarak kesinlikle zam yapmayacağız” dedi.Bayramda günlük 5 bin ton baklava tüketilecekYıldırım, ramazan döneminde tatlıya talebin arttığını belirterek, gün boyu aç kalan ve kan şekeri düşen kişilerin baklava ve tatlıya daha çok ilgi gösterdiğini söyledi. Talebin ramazanda en az iki kat, bayramda ise üç kat arttığını vurgulayan Yıldırım, tüketim tahminlerini şöyle paylaştı: “Yaptığımız ortalama hesaplara göre ramazanda günlük ortalama 3 bin ton baklava tüketileceğini öngörüyoruz… Bayramda ise (günlük) 5 bin ton baklava tüketileceğini öngörüyoruz.”En çok klasik baklava: Midye, şöbiyet, soğuk baklava ve güllaç da rağbet görüyorYıldırım, ramazan ayında en çok klasik baklavanın talep gördüğünü, bunun yanı sıra midye baklava, şöbiyet ve soğuk baklava gibi ürünlerin de rağbet gördüğünü söyledi. Hafif ve sütlü tatlı olduğu için güllaça da talebin arttığını belirtti.Baklava fiyatları ne kadar? 'Fiyatlar 300 liradan başlıyor'Baklava fiyatlarına ilişkin bilgi veren Yıldırım, tüketicinin bütçesine göre farklı seçenekler bulunduğunu dile getirdi: “Baklava fiyatları 300 liradan başlıyor, 2 bin liraya kadar çıkıyor.”Yıldırım, “birinci kalite, yüzde 100 tereyağlı, bol fıstıklı, el işçiliğiyle yapılmış” baklavanın fiyatının “1800-2 bin lira arasında” olabildiğini söyledi. Fiyatı belirleyen ana unsurların ham madde kalitesi ve el işçiliği olduğuna dikkat çekti.Mehmet Yıldırım, baklava veya tatlı alırken çok ucuz ürünlere şüpheyle yaklaşılması gerektiğini belirterek, “Bilinen ve güvenilir yerlerden alışveriş yapmak lazım ki sağlığımızı tehlikeye atmamış oluruz” dedi. Yıldırım, daha uygun fiyatlı baklavaların tüketilebileceğini ancak kalite farkı olacağını da ekledi.

2026

