İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Bakan Şimşek: Savaş 1-2 ay sürerse etkileri kontrol edilebilir
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayında ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşın olası etkilerini değerlendirdi. Bakan Şimşek... 17.03.2026, Sputnik Türkiye
00:35 17.03.2026
Mehmet Şimşek
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2026
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayında ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşın olası etkilerini değerlendirdi. Bakan Şimşek, savaşın 1-2 ay sürmesi durumunda etkilerinin kontrol edilebileceğini, ancak daha uzun bir süre devam etmesi halinde ciddi bir enflasyon riskiyle karşı karşıya kalınabileceğini ifade etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomiye dair Akit Tv'de açıklamalarda bulundu.
28 Şubat'ta İran'a yönelik başlatılan savaşa değinen Bakan Şimşek, "Şu anda finansal koşullar da sıkılaştı. Bu da tabii sermaye akışının yönünü değiştiriyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelerden veya riskli alanlardan daha az riskli gibi algılanan bölgelere veya alanlara fon akışı oluyor. Savaş uzarsa, küresel ekonomi açısından ciddi bir enflasyon, finansal koşullarda sıkılaşma ve büyümede yavaşlama riskinin yanı sıra küresel enerji fiyatları ve tedarik zincirindeki kırılmalar uzun sürerse bir resesyon, bir stagflasyon riski de söz konusu" dedi.
Türkiye'nin dirençli olduğunu belirten Bakan Şimşek, ''Savaş 1-2 ay sürerse etkilerin kontrol edilebilir olduğunu düşünüyoruz ama daha uzun sürerse cari açık ve enflasyona etkilerinin olumsuz olma ihtimali var. Savaşın etkisini küçümsememek lazım ama bu etkiyi yönetiyoruz" açıklamasında bulundu.
Bakan Şimşek, ''Biz Bakanlık olarak Eşel Mobil Sistemi'ne geçtik. Örnek verecek olursak Eşel Mobil Sistemi'ne geçmeseydik, Ankara'da mazotun litresi 83 lira 10 kuruş olacaktı. Eşel Mobil Sistemi'yle şuan bu fiyat 67 lira. Devlet olarak en önemli gelir kaleminden feragat ettik'' şeklinde konuştu.
loader
Заголовок открываемого материала