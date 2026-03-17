Bakan Şimşek: Savaş 1-2 ay sürerse etkileri kontrol edilebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayında ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşın olası etkilerini değerlendirdi. Bakan Şimşek... 17.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-17T00:35+0300

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomiye dair Akit Tv'de açıklamalarda bulundu.28 Şubat'ta İran'a yönelik başlatılan savaşa değinen Bakan Şimşek, "Şu anda finansal koşullar da sıkılaştı. Bu da tabii sermaye akışının yönünü değiştiriyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelerden veya riskli alanlardan daha az riskli gibi algılanan bölgelere veya alanlara fon akışı oluyor. Savaş uzarsa, küresel ekonomi açısından ciddi bir enflasyon, finansal koşullarda sıkılaşma ve büyümede yavaşlama riskinin yanı sıra küresel enerji fiyatları ve tedarik zincirindeki kırılmalar uzun sürerse bir resesyon, bir stagflasyon riski de söz konusu" dedi.Türkiye'nin dirençli olduğunu belirten Bakan Şimşek, ''Savaş 1-2 ay sürerse etkilerin kontrol edilebilir olduğunu düşünüyoruz ama daha uzun sürerse cari açık ve enflasyona etkilerinin olumsuz olma ihtimali var. Savaşın etkisini küçümsememek lazım ama bu etkiyi yönetiyoruz" açıklamasında bulundu.Bakan Şimşek, ''Biz Bakanlık olarak Eşel Mobil Sistemi'ne geçtik. Örnek verecek olursak Eşel Mobil Sistemi'ne geçmeseydik, Ankara'da mazotun litresi 83 lira 10 kuruş olacaktı. Eşel Mobil Sistemi'yle şuan bu fiyat 67 lira. Devlet olarak en önemli gelir kaleminden feragat ettik'' şeklinde konuştu.

