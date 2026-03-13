Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/arakci-petrol-fiyatlari-muhtemelen-artmaya-devam-edecek-1104238061.html
Arakçi: Petrol fiyatları muhtemelen artmaya devam edecek
Arakçi: Petrol fiyatları muhtemelen artmaya devam edecek
Sputnik Türkiye
Artan petrol fiyatlarıyla ilgili konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 'fiyatların muhtemelen yükselmeye devam edeceğini' belirterek bunun sorumlusunun... 13.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-13T14:56+0300
2026-03-13T14:56+0300
dünya
ortadoğu
i̇ran
i̇srail
abd
anadolu ajansı (aa)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/10/1103536380_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_7b5eca26fa25eb6cda8cf580ef9697dc.jpg
Tahran'da 'Kudüs Günü' yürüyüşüne katılan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, petrol fiyatlarıyla ilgili AA'ya açıklamalarda bulundu. Petrol fiyatlarının yükseldiğini belirten Arakçi, fiyatların muhtemelen artmaya devam edeceğini belirttiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı:Bunun sorumlusunun “bölgeyi felakete sürükleyenler” olduğunu ifade ederek ABD ve İsrail’e işaret eden Arakçi, “bunun hesabını bu ülkelerin vermesi gerektiğini” belirtti.İsrail ve ABD’nin saldırılarına rağmen milyonlarca İranlının sokaklarda olduğunu belirten Arakçi, “Sadece Tahran’da değil tüm şehirlerde İslam Cumhuriyeti, Kudüs, Filistin ve yıllardır savunduğumuz tüm idealleri destek konusundaki kararlılığını gösterdi. İnşallah bu güç ve kararlılıkla devam edeceğiz ve düşmanlarımız, İran halkının gücünü kabul etmek zorunda kalacak" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/uaea-baskani-grossi-orta-dogudaki-nukleer-tesislerin-durumu-son-derece-hassas-1104237778.html
i̇ran
i̇srail
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/10/1103536380_0:0:907:680_1920x0_80_0_0_92b923e2cbb663291c6b62d57dae31ae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, i̇ran, i̇srail, abd, anadolu ajansı (aa)
ortadoğu, i̇ran, i̇srail, abd, anadolu ajansı (aa)

Arakçi: Petrol fiyatları muhtemelen artmaya devam edecek

14:56 13.03.2026
© AP Photo / Khaled ElfiqiAbbas Arakçi
Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2026
© AP Photo / Khaled Elfiqi
Abone ol
Artan petrol fiyatlarıyla ilgili konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 'fiyatların muhtemelen yükselmeye devam edeceğini' belirterek bunun sorumlusunun ABD ve İsrail olduğunu söyledi.
Tahran'da 'Kudüs Günü' yürüyüşüne katılan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, petrol fiyatlarıyla ilgili AA'ya açıklamalarda bulundu. Petrol fiyatlarının yükseldiğini belirten Arakçi, fiyatların muhtemelen artmaya devam edeceğini belirttiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
Bölgedeki ABD ve İsrail’in politikaları göz önüne alındığında, fiyatların gelecekte de artmaya devam etmesi muhtemel görünüyor.
Bunun sorumlusunun “bölgeyi felakete sürükleyenler” olduğunu ifade ederek ABD ve İsrail’e işaret eden Arakçi, “bunun hesabını bu ülkelerin vermesi gerektiğini” belirtti.
İsrail ve ABD’nin saldırılarına rağmen milyonlarca İranlının sokaklarda olduğunu belirten Arakçi, “Sadece Tahran’da değil tüm şehirlerde İslam Cumhuriyeti, Kudüs, Filistin ve yıllardır savunduğumuz tüm idealleri destek konusundaki kararlılığını gösterdi. İnşallah bu güç ve kararlılıkla devam edeceğiz ve düşmanlarımız, İran halkının gücünü kabul etmek zorunda kalacak" dedi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2026
DÜNYA
UAEA Başkanı Grossi: Orta Doğu'daki nükleer tesislerin durumu son derece hassas
14:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала