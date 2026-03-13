https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/arakci-petrol-fiyatlari-muhtemelen-artmaya-devam-edecek-1104238061.html

Arakçi: Petrol fiyatları muhtemelen artmaya devam edecek

Tahran'da 'Kudüs Günü' yürüyüşüne katılan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, petrol fiyatlarıyla ilgili AA'ya açıklamalarda bulundu. Petrol fiyatlarının yükseldiğini belirten Arakçi, fiyatların muhtemelen artmaya devam edeceğini belirttiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı:Bunun sorumlusunun “bölgeyi felakete sürükleyenler” olduğunu ifade ederek ABD ve İsrail’e işaret eden Arakçi, “bunun hesabını bu ülkelerin vermesi gerektiğini” belirtti.İsrail ve ABD’nin saldırılarına rağmen milyonlarca İranlının sokaklarda olduğunu belirten Arakçi, “Sadece Tahran’da değil tüm şehirlerde İslam Cumhuriyeti, Kudüs, Filistin ve yıllardır savunduğumuz tüm idealleri destek konusundaki kararlılığını gösterdi. İnşallah bu güç ve kararlılıkla devam edeceğiz ve düşmanlarımız, İran halkının gücünü kabul etmek zorunda kalacak" dedi.

