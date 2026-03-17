Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 87 şüpheliden 29'u tutuklandı

Ankara'da bir hafta içinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 87 şüpheliden 29'u tutuklandı. 17.03.2026, Sputnik Türkiye

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 8 -14 Mart tarihlerinde uyuşturucu temin eden ve ticaretini yapan zanlılara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.Operasyonlar kapsamında belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 22 kilo 139 gram esrar, 5 bin 714 sentetik ecza, 1 kilo 560 gram kenevir tohumu, 620 uyuşturucu hap, 278 gram metamfetamin, 214 gram kokain, 153 gram sentetik uyuşturucu, 67 gram A.M. maddesi, 66 gram eroin, 39 gram skunk, 2 hassas terazi, 2 tabanca, 11 tabanca fişeği ve 70 bin 620 lira nakit para ele geçirildi.Gözaltına alınan 87 şüpheliden 29'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

